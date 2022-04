Magda Hanausek nagrała 'For A.'

Tomasz Dzień tak opowiada o tej współpracy: "Magda Hanausek to wokalistka pochodząca z Krakowa. W grudniu zeszłego "odkryłem" ją całkiem przypadkiem, jak grała w knajpie w Krakowie i zaprosiłem na próbne nagrania. Szybko okazało się, że razem uda nam się stworzyć fajny duet, ja odpowiadam za muzykę i produkcję, a Magda pisze teksty. Napisaliśmy już razem 10 piosenek i robimy następne. Kilka z nich jest po angielsku, ale większośc w języku polskim. "For A." to pierwszy singiel do którego nakręciliśmy teledysk. Niedługo planujemy wydać epkę, a na jesień 2022 lub wiosnę przyszłego roku płytę".

Mix i mastering utworu został wykonany przez Nicolasa Essiga z L.A.(Daft Punk, Lana Del Rey, Kings of Leon, Katy Perry, Coldplay).

"For A.": https://youtu.be/cxxAAMwFxpc