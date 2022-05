Lub Jazztet zaprasza na 'Miłość w Portofino'

Lub Jazztet: "Jest to utwór Freda Buscaglione z polskim tekstem Agnieszki Osieckiej, którą kochamy bezwarunkowo. Mieliśmy własny pomysł na opowiedzenie tej historii, a Patrycjusz Gruszecki stworzył do niego oryginalną aranżację, zawierającą różne tempa, która przenosi nas gdzieś daleko, w miejsce, a może wspomnienie sprzed lat. Wybraliśmy ten utwór, ponieważ - naszym zdaniem - pokazuje nasze możliwości interpretacyjne i najbardziej oddaje nasz styl, rodzaj aranżacji, kierunek i sposób muzycznego myślenia".

"Miłość w Portofino": https://youtu.be/iTB93fNKNEg

LUB JAZZTET tworzą muzycy mieszkający w Lubinie na Dolnym Śląsku. Ich pierwszy album pt. „Łapacz snów” powstał z miłości i pasji do muzyki jazzowej. Znajduje się na nim 11 standardów oraz polskich piosenek, wykonanych w jazzowych aranżacjach oraz jedna kompozycja własna, bdąca efektem twórczej, spontanicznej improwizacji w studio nagrań MONOCHROM w Kotlinie Kłodzkiej. „Łapacz snów” to wędrówka po dźwięcznych obrazach, pełnych przestrzeni i kolorów.

To niczym nie zmącony sen złożony z jedenastu różnych opowieści o ludziach, ich uczuciach i dążeniu do szczęścia. Sen o marzeniach, które trzeba spełniać każdego dnia, by czuć się wolnym i szczęśliwym. Pomoc aranżacyjna, produkcja muzyczna oraz gościnnie trąbka - Patrycjusz Gruszecki.

Zespół LUB JAZZTET tworzą: Berenika Ziąber – wokal, Mirosław Sanecki - saksofon tenorowy, Konrad Stankiewicz – fortepian, Janusz Lewandowski - kontrabas, Jarosław Rybka – perkusja. Na płycie "Łapacz snów" oraz w teledysku "Miłość w Portofino" na kontrabasie gra Bogdan Feliczak.