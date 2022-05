Na Tak na 'Żelaznych Skrzydłach'

Muzycznie jest to syntetyczny pop z bardzo fajnymi partiami gitarowymi i motorycznym basem. Teledysk, do którego zdjęcia inspirowane były klimatem filmów Lyncha czy Mario Bavy, został już niemal tradycyjnie wyprodukowany w całości przez zespół.

Klip "Żelazne Skrzydła": https://youtu.be/vxX0ZgZo96Y

Piosenka jest wyrazem tęsknoty za zmianą. Za lepszym światem, w którym wreszcie będziemy szczęśliwi. Nowym językiem i systemem znaków, za innym postrzeganiem rzeczy. Inną matematyką naszego życia. Wszystko to wciąż jest w zasięgu możliwości. Co nam szkodzi spróbować? Czy coś jeszcze mamy do stracenia? Chyba tylko ten pozorny komfort który i tak może skończyć się każdego dnia.

Na Tak to zespół doświadczony na polskiej scenie muzycznej. Ich debiutancki album "Na Raz" ukazał się w 2011 roku. Druga płyta "13" wydana w 2013 r. znalazł się w pierwszej piątce najlepszych albumów roku wg gazeta.pl. Rok 2016 to z kolei płyta "Ewolucja".

Na Tak są półfinalistami Jarocińskich Rytmów Młodych i finalistami Must Be The Music. Są producentami swojej muzyki i autorami większości teledysków. Koncertowali na wielu festiwalach i w klubach w całej Polsce. Na swoim kanale YouTube mają ponad 20 teledysków. Ale to nie wszystkie, ponieważ ostatnie lata, to wzmożona współpraca z S. P. Records i w rezultacie 9 singli wydanych pod szyldem wydawnictwa, między innymi cover DM "World in my eyes" chwalony przez wymagającego fana DM - redaktora Piotra Stelmacha. Ostatecznie zespół zdecydował się jednak na niezależne kontynuowanie drogi muzycznej, a nowy album ukaże się w maju.

Na Tak od początku prezentują szczególną wrażliwość i zaangażowane teksty, o których Walter Chełstowski, podczas finału Jarocińskich Rytmów Młodych powiedział: "ważny przekaz". Od lat bawią się formą i treścią. Muzycznie wykraczają poza gatunki, oscylują jednak wokół elektroniki z żywymi instrumentami. "Trzymaj się" to czwarty krążek w dorobku grupy Na Tak, który ukaże się 13 maja.