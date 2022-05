Vüjekväsyl zaprasza do 'Wielkiej Gry'

Vüjekväsyl to zespół założony w 2012 roku przez członków byłej „Cytadeli”, jednego z najważniejszych zespołów nowofalowych w Polsce. Powstała wówczas pierwsza płyta zespołu pod tytułem „665”- trochę dowcipna a trochę nostalgiczna miesanka post punkowych piosenek. To, co miało być niewinnym żartem, przerodziło się w poważny projekt, którego sumptem ukazały się kolejne cztery płyty: "Twarze Złe" (2015), "Vü=mc2" (2017), „Żyjemy pod wulkanem" (2020) oraz najnowsza „Wielka Gra” (2022). Na najnowszej płycie obok wokalisty i basisty Tomka Wasyłyszyna grają: perkusista Sławek Kazulak, klawiszowiec Adam Wasilkowski (Joanna Makabresku) oraz gitarzysta Michał Gagucki, muzyk awangardowy znany z poprzednich płyt Cytadeli oraz z projektu Orbita Żoliborz. Gościnnie występują: Alex Kłoś, legendarny gitarzysta rockowy z lat 80’ oraz znany z poprzednich płyt zespołu trębacz Daniel Kalamon. Płyta CD ukazuje się 2 czerwca 2022 roku nakładem własnym i jest już dostępna w przedsprzedaży wysyłkowej poprzez media społecznościowe zespołu. Można jej także będzie posłuchać w największych serwisach streamingowych.

"Nowomowa": https://youtu.be/qb0zwtFN1DM

Przyjęło się, że każda następna płyta zespołu operuje inną nieco stylistyką, aby uniknąć muzycznej monotonii. Jego najnowsza produkcja to kolejny raz inna, czasem nawet diametralnie od poprzednich płyt muzyka. Oprócz nowofalowego, niekiedy wręcz gotyckiego brzmienia (utwory „Pajace”, „Jestem i nie ma mnie”) można dostrzec wpływ muzyki etnicznej oraz reggae z pulsującą sekcją rytmiczną oraz funkowymi gitarami (utwory „Woda na planecie” oraz „Księga Hioba). Balladowy utwór „Zegar to ja” jest utrzymany w stylu melorecytacji Leonarda Cohena bądź Davida Sylviana. Z kolei utwór „Na każdy dzień” przypomina brzmieniem zespoły pop/rockowe z lat 70’ i w takim też klimacie zespół zamierza utrzymać swój sceniczny image. Płytę kończy psychodeliczny utwór „Dzwon”, metameryczny, hipnotyzujący jak późne kompozycje King Crimson, którymi fascynuje się gitarzysta zespołu Michał.

2 czerwca Vüjekväsyl zagra koncert promocyjny w warszawskim klubie Potok: Drugi Dom Ludzi Rocka: https://bit.ly/3Nv6fI9