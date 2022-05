Lubelskie Na Tak wypuściło 'Ptaki'

"Ptaki" to piosenka otwierająca czwartą płytę zespołu Na Tak "Trzymaj się " i jeden z najbardziej elektronicznych kawałków na krążku. To intrygujący "ciemny" kawałek, który ukrywa w swoim wnętrzu rockową ekspresję i przywodzi na myśl Orbital z "The Box" i "Funny break". Melodyjne syntezatory ubarwiają tu mrok basu i nie mogło zabraknąć oczywiście delikatnych, smacznych wstawek gitarowych.

Teledysk to opowieść drogi i daje nieco odpocząć od psychodelicznych historii, do których zdążyło nas przyzwyczaić Na Tak.

"Ptaki": https://youtu.be/PDsKWsoFJZs

Bohaterka obserwuje tytułowe ptaki i zazdrości im, bo nie zastanawiają się nad sensem swojej drogi. Wiedzą dokładnie dokąd się udać. Ona ma inaczej. Aby się dowiedzieć czegoś więcej o sobie i świecie, musi najpierw uporać się z własnymi strachami i uprzedzeniami, a to wyprawa w długą samotną, podróż, gdzie być może nie dostanie wsparcia.