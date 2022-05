Sosno Ska Party w Sosnowcu

Muzyka ska powstała w latach 60-tych XX wieku na dalekiej Jamajce. Pierwsze dźwięki ska w Polsce zabrzmiały niemal w tym samym czasie za sprawą legendarnych Alibabek. Wiele zespołów próbowało w swoich utworach przemycać elementy ska, jednak dopiero w latach 90-tych nastąpił boom na tą muzykę. Do dziś trwają spory, który zespół był wówczas pionierem ska, lecz niekwestionowaną polską stolicą tej muzyki stał się Sosnowiec. Takie zespoły jak Skankan, Horrorshow, Black Gang, The Gamblers czy Ziggie Piggie rozsławiały miasto Sosnowiec w Polsce jak i za granicami kraju. Przez lata próbowano zorganizować imprezę ska, która miałaby zintegrować środowisko słuchaczy tej muzyki, lecz zazwyczaj były to jednorazowe przypadki. Od kilku lat w Trójmieście udaje się organizować Gdańsk Ska Jamboree, na który zjeżdżają się fani z całej Polski jak i Europy.

Biorąc pod uwagę niedawną reaktywację zespołu Skankan czy też prężną działalność profilu facebookowego Ska Music – Spirit of Sosnowiec naturalnym jest, że odżyła inicjatywa zorganizowania wydarzenia muzycznego w rytmach ska w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego czyli w Sosnowcu.

Grupa osób zaangażowanych w porozumieniu z miastem nie pozwoliła na to, by marzenia pozostały tylko na papierze. I tak oto 11 czerwca w Parku im. Jacka Kuronia w słynnej Muszelce zrealizują się pomysły pasjonatów. Nazwa tego wydarzenia to Sosno Ska Party, co nawiązuje do owianych legendą ska party z lat 90-tych, jakie odbywały się w naszym mieście.

Podczas imprezy wystąpi 6 zespołów. Trzy zespoły z Polski, wśród nich oczywiście w roli gospodarza sosnowiecki Skankan, weterani z Mr. Zoob i żywiołowa ska-reggae’owa Cała Góra Barwinków. Pozostała trójka to zagraniczne kapele. Są to:

- 8°6 Crew z Francji, grające mieszkankę ska, skinhead reggeae i dub.

- Les Skartoi z Grecji, ska/rocksteady z urodziwą Anastasią na wokalu

- Neville Staple Band - From The Specials, formacja, której przewodzi jamajski wokalista legendarnej grupy The Specials.

Prowadzącym imprezę będzie Maken, znany promotor muzyki reggae, DJ i dziennikarz radiowy.

W zamierzeniu organizatorów impreza ma stać się cykliczną. Mamy nadzieję, że wkrótce nasze miasto nie będzie promować się muzycznie tylko Janem Kiepurą, ale zacznie wykorzystywać też potencjał muzyki ska.

Podsumujmy:

- 11 czerwca 2022 r., start godz. 16:00

- Amfiteatr Muszelka, Park Miejski im. Jacka Kuronia w Sosnowcu

- bilety: 60 zł (przedsprzedaż) i 70 zł (w dniu imprezy)

- informacje o dojeździe i parkingach: www.sosnoskaparty.pl i www.facebook.com/SosnoSkaParty

Lineup:

16:00 - 8°6 Crew

17:00 - Cała Góra Barwinków

18:00 - Mr. Zoob

19:15 - Skankan

20:30 - Les Skartoi

22:00 - Neville Staple Band - From The Specials

Link do zakupu biletów: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/73590/Sosnowiec/Sosno+Ska+Party+2022/