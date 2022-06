Pawkin zaprasza do rzeki

Zespół Pawkin istnieje od listopada 2011 roku, jednak początki działalności tej lubelskiej formacji sięgają roku 2006, kiedy to nagrany został singiel „BLUES MIESZKA w POLSCE”. Kompozycja Sławka Wierzcholskiego znalazła się na pięciopłytowej Antologii Polskiego Bluesa. W nagraniu udział wzięli między innymi: Andrzej Pawka, Irek Muszyński, Sławek Wierzcholski, Marek Raduli oraz grupa zaprzyjaźnionych muzyków.

Od wznowienia działalności w 2011 roku, Pawkin wydał już 7 singli oraz teledysków. „Zaufaj Mi Jeszcze Raz”, „To Co Chcesz Usłyszeć”, „Pomóż Mi”, „To Jest Miłość” oraz „Nas Już Nie Ma”. Single pochodzą z płyty „TAKA JAK TY”, która została wydana 8 marca 2014 roku. „Chłodny Wiatr” oraz „Dobrego Dnia” to piosenki wydane na maxi-singlu „DOBREGO DNIA w roku 2017.

Pawkin ma za sobą niezaprzeczalny sukces, jakim był występ w półfinale V edycji programu MUST BE THE MUSIC. Znajdując się w grupie 32 wykonawców wyłonionych spośród ponad 11 500, którzy próbowali swoich sił w 5 edycji tego programu. Zespół miał okazję zaprezentować się 9 milionowej publiczności.

Po krótkiej przerwie w działalności twórczej, muzycy Pawkina skupili się na pracy studyjnej, która zaowocuje kolejnymi singlami i 2gą płytą w dorobku zespołu Pawkin.

Stylistycznie, twórczość zespołu można przypisać do takich gatunków jak rock, pop-rock. Na koncertach grupa Pawkin sięga także po repertuar bluesowy, wykonując między innymi covery we własnej aranżacji.

Singlem promującym nowe wydawnictwo jest piosenka „Rzeka”: https://youtu.be/wKi4Gop4scc

Skład zespołu: Andrzej Pawka – wokal, Maciej Płokita -gitara, Piotr Koszałka – gitara , Wojciech Zwoliński – bas, Ireneusz Muszyński – perkusja