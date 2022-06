Patrycja Kosiarkiewicz przedstawia 'Wiedźmina'

„Hulaj dusza” jest częścią dwupłytowego CD, na którym znalazła się również poprzednia, pochodząca z roku 2020 świetnie przyjęta płyta „Ogólnie chodzi o to”. Z uwagi na pandemię została ona wydana jedynie w formie cyfrowej, ale fani bardzo prosili o CD. Dziś album wraz z nową epką w dwupaku doczekał się postaci fizycznej.

"Wiedźmin": https://youtu.be/jpmeOsvcwss

Oto co mówi artystka na temat premierowego wydawnictwa: „Hulaj dusza z premierowymi sześcioma piosenkami nie jest kontynuacją linii obranej na Ogólnie chodzi o to, choć istnieje jeden punkt wspólny - użycie elektroniki. Tym razem jednak pojawiło się więcej akustycznych instrumentów i koncept - opowieść o podróży Duszy poprzez wcielenia. A skoro tak, są i dawne słowa: kirys, ciemnia, Mokosz, pojawiają się bajkowe postaci: rusałki, wiedźmin, rycerze, są nawiązania do ezoteryki: Kroniki Akaszy, Lucyfer. Pragnęłam to wszystko zgrabnie spleść ze współczesnością i opatrzyć najważniejszym przesłaniem, będącym mantrą mojej twórczości: zmieniają się jedynie scenografie, ale ludzka podróż od zarania dziejów jest wciąż o tym samym, o naszej drodze ku oświeceniu.”