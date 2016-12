Joanna Morea zapowiada nową płytę

"Crazy People" w wersji Joanny Morea to nowa interpretacja utworu z repertuaru The Boswells Sisters z 1932 roku. W nagraniu piosenki Joannę Morea wspomogła wokalnie Urszula Dudziak. Nowy album Joanny Morea ukaże się wiosną przyszłego roku. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie zatytułowana ta płyta. Joanna Morea to absolwentka Królewskiego Konserwatorium w Brukseli na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej, klasy fletu oraz aranżacji i kompozycji. Koncertowała w Belgii (m.in Middleheim Jazz Festival in Antwerp, Belgium w Marie Schneider Orchestra, jeden z najbardziej liczących się festiwali w Belgii), Holandii, Niemczech, Anglii a obecnie, po wieloletniej przerwie, nie tylko macierzyńskiej, na powrót w Polsce.

Aktualnie współpracuje z wieloma muzykami i formacjami muzycznymi m.in z Trio Wojtka Kamińskiego, Five O'Clock Orchestra, Happy Play Dixieland Band, Ragtime Duo, Markiem Shepherdem. Nagrała i wydała płytę "Śpiewniki Joanki", na którą składają się kompozycje przygotowane dla jej bliźniaków - Nel i Tymonka. Jest również autorką muzyki do płyty "Będę Mamą" - z muzyką relaksacyjną dla kobiet w ciąży. Aktualnie jest pedagogiem, poza tym koncertuje i nagrywa pierwszą autorską płytę z muzyką funkowo-jazzową.

"Crazy People": https://youtu.be/YWtm1LABUhs