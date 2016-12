Nowy teledysk od Torture Of Hypocrisy

Utwór "AZ-5" został nagrany we współpracy z MoozE - kompozytorem ścieżki dźwiękowej do kultowej gry S.T.A.L.K.E.R - Cień Czarnobyla. Zdjęcia do klipu zostały wykonane we wrześniu b. r. i dodatkowo wzbogacone dzięki uprzejmości Grupy Eksploracyjnej R.S.T.

Teledysk "AZ-5": https://youtu.be/45l6fOqwNag

"AZ-5 (feat.MoozE)" to kompozycja opowiadająca o przeżyciach Alksandra Akimowa - kierownika nocnej zmiany 4 bloku reaktora w Czarnobylu, który był odpowiedzialny za uruchomienie procedury awaryjnego wygaszania reaktora. Najnowszy obraz zespołu Torture of Hypocrisy przeniesie Was w samo centrum wydarzeń na minuty przed katastrofą.

Torture of Hypocrisy to groove metalowa grupa założona w 2007 roku w Mikołajkach. Pierwsze demo zostało wydane w 2009 r. Rok później zespół wydał debiutancki album "Random Perspectives of Reality", a także opublikował teledysk do utworu "Last Logical Process". W 2013 r. zespół opublikował dobrze przyjęty singel "Mass Murder Mechanism", który został umieszczony na składance MUSICK MAGAZINE "Budząc umarłych".

W styczniu 2014r. ukazał się album "Random Augmentation", który zdobył wysokie noty w portalach internetowych. W styczniu 2016 grupa opublikowała nowy singiel "Man vs.Technology" - utwór z nadchodzącej trzeciej płyty LP.

"RBMK-1000" to album w pełni koncepcyjny oparty o wydarzenia związane z katastrofą w Czarnobylu. Gościnnie na płycie występuje MoozE - kompozytor ścieżki dźwiękowej do kultowej gry komputerowej "S.T.A.L.K.E.R - Shadow of Chernobyl", a także włoski ambient designer Uzbazur. Album "RBMK-1000" został przygotowany w roku 30 rocznicy katastrofy w Czarnobylu. Wszystkie publikacje zostały wyprodukowane całkowicie niezależnie.

Styl ToH charakteryzuje się dużą dawką groove, surowością riffów oraz nastawieniem na kompozycję i tekstami w języku angielskim. Prasa internetowa niejednokrotnie porównywała stylistykę i brzmienie utworów ToH do zachodniej czołówki takiej jak: Fear Factory, Exodus, Destruction czy Meshuggah. Zespół w swoich tekstach podejmuje zróżnicowaną tematykę, która mimo wielowątkowości ma motyw przewodni i odzwierciedlenie w nazwie grupy. Poruszane w tekstach manipulacje władzy i religii, patologie, teorie spiskowe, terroryzm i moralny upadek człowieka łączą się z industrialną estetyką art-worku i wizerunku zespołu. Torture of Hypocrisy zagrało do tej pory na jednej scenie z takimi kapelami jak: THY DISEASE, KHROMA, KAATAKILLA, FETO IN FETUS, TEHACE, INSIDIUS, R.O.D i inni.