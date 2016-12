"Niewidzialny" teledysk Maszyny

Zespół powstał w 2011 roku. Ich muzyka to szeroko pojęty hard rock / metal. Mają na koncie demo nagrane w 2012 roku zatytułowane "Dziki kraj", sporo zagranych koncertów, m. in. u boku: Proletaryatu, Złych Psów, Corruption, Kabanosa, Ciryam. W 2013 roku utwór "Maszyna" pochodzący właśnie z tego demo, utrzymywał się przez wiele tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów radia Klasycy Rocka.

W 2014 roku wygrali eliminacje do pierwszej edycji Opole Metal Festiwal (obecnie Dark Fest) zdobywając jednocześnie wyróżnienie jury i zagrali w Grodzie Rycerskim w Byczynie u boku m. in. Turbo, Eier, The Sixpounder, Drown My Day. Rok później zaprezentowali się na żywo na trasie największego maratonu w kraju, czyli Orlen Warsaw Marathon, a także znaleźli się w finałowej dziesiątce Rock May Festival, podczas którego zaprezentowali swój materiał na skierniewickiej scenie.

W 2016 roku zespół własnym nakładem wydał debiutancką płytę „Miliony Słów”, która odbiła się szerokim echem w środowisku muzycznym. Miesięcznik Teraz Rock ocenił album na 4 w skali od 1-5. W listopadzie Maszyna wygrała, dzięki głosom internautów, produkcję klipu przez projekt studia filmowego Flashback Film – Klip 48. Wkrótce rozpocznie się jego realizacja, a tymczasem prezentujemy teledysk do kompozycji „Niewidzialny”, która otwiera ich debiutancką płytę.

"Niewidzialny": https://youtu.be/M04SeC4Yet4