Nowy singel od Archangeliki

Na nowy singel wybrana została piosenka "Sirens on white shore". Gitarzysta i lider zespołu Maciej Engel tak mówi o tym utworze: ""Sirens on white shore" to utwór instrumentalny zaś klip do tego numeru nawiązuje swoim przekazem do klimatu całej płyty. Przekaz z niej płynący to obawa przed jutrem wobec zła panującego na świecie. Zestawienie niewinności dziecka z realną, często apokaliptyczną wizją świata każe nam zadać pytanie dokąd zmierzamy w tych niespokojnych czasach".

"Tomorrow Starts Today" to drugi album w dyskografii Archangeliki po wydanym w 2013 roku krążku "Like A Drug". W porównaniu z pierwszą płytą w zespole nastąpiły zmiany personalne. W składzie pojawiały się dwie panie. Asia Przybysz na basie i Patrycja Mizerska na wokalu. Za gitarę solową odpowiada obecnie Mariusz Jasiak, zaś perkusistą jest Robert Kubajek (ex-Closterkeller).

Istniejąca od 2004 roku Archangelica ma na swym koncie między innymi wspólne koncerty z Closterkeller na Abracadabra Gothic Tour 2014. W 2013 roku grupa wygrała Festiwal Zderzak w Zgierzu.

Dotychczasowe wydawnictwa:

2007 - "Archangelica" (demo)

2009 - "Where are you now" (demo)

2013 - "Like a drug" - płyta długogrająca

"Sirens on white shore": https://youtu.be/dQNBuREwxTU