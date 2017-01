Naked Root z nowym singlem

Naked Root to zespół działający na łódzkiej scenie muzycznej od początku 2011 roku. Obecny skład wykrystalizował się jesienią 2014 r. Od tego momentu działalność grupy nabrała tempa, co latem 2016 roku zaowocowało ukazaniem się debiutanckiej płyty.

Stylistykę zespołu można określić jako szeroko pojęty hard rock z progresywnymi inklinacjami. Każdy z muzyków słucha różnej muzyki i nie jest to tylko rock, choć większość wychowywała się na muzyce Rush, The Police, Marillion, Yes oraz hard and heavy. Te dość odległe od siebie fascynacje muzyczne udało się pogodzić i znaleźć wspólny cel: granie muzyki mocnej i energetycznej, ale jednocześnie melodyjnej.

Teksty, głównie w języku angielskim, w znacznej części dotyczą problemów „damsko – męskich” w różnych aspektach - od zdrady i zazdrości, poprzez odwzajemnione i nieodwzajemnione uczucia, toksyczne relacje, przemoc, alkoholizm. Są też inne tematy - o przemijaniu i "duchach z przeszłości" ("The Clock"), o stracie przyjaciela ("Cris"), o niesprawiedliwym świecie, w którym jednak ludzie wierzą w jakąś siłę wyższą ("Now and Then")

"Staramy się przywiązywać dużą wagę do tekstów, ale też z drugiej strony nie dorabiamy do grania wielkiej ideologii – czasem mówimy o sobie że jesteśmy tylko „wyjcami i szarpidrutami” - twierdzą muzycy Naked Root.

Skład: Jola Górska - wokal, Tomasz Krawczyk - gitara, Arek Wieczorkowski - klawisze, Tomasz Hubicki - bas, Maciej Morawski-perkusja.

"Babe": https://youtu.be/z0F0fhgzgQg