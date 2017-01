Hidden By Ivy prezentuje nowy teledysk

Do udziału w utworze oraz klipie, duet zaprosił warszawską wokalistkę Baśnię Lipińską, która doskonale odnalazła się w nowej muzycznej formule Hidden By Ivy.

„Beyond” jest płytą o poszukiwaniu świata, który znajduje się za ścianą, za zatrzaśniętymi drzwiami, na końcu drogi w dzieciństwie pokonywanej z zamkniętymi oczami, a teraz całkiem zapomnianej. To świat wizji i wrażeń, nienazwanych uczuć, dźwięków oddających tęsknotę za dawnym sobą.

"Different World": https://youtu.be/0q1dtVQFpBA

Hidden By Ivy to projekt muzyczny utworzony w 2014 roku przez Rafała Tomaszczuka (śpiew i teksty) z nieistniejącego już Agonised by Love oraz Andrzeja Turaja (instrumenty, chórki) z God's Own Medicine. Po latach muzycznych doświadczeń i poszukiwań artyści odnaleźli się na wspólnej drodze, którą podążają kierowani intuicją i muzycznymi upodobaniami.

„W Hidden By Ivy chcemy opuścić gniazdko dark indie, jednocześnie mając dla niego duży szacunek i wdzięczność” - powiedział na temat inspiracji Rafał w wywiadzie dla portalu Soundrive.pl. „Jestem otwarty na wiele gatunków, dalej kocham new romantic, stare 4AD, awangardę Coil, romantyzm Talk Talk i Davida Sylviana. Z drugiej strony szukam i szanuję nowych twórców, takich jak na przykład genialna Chelsea Wolfe czy Wild Beasts. Opisałbym naszą muzykę jako oniryczny art pop czy też ghost rock ze względu na warstwę tekstową”.

Muzycy rzeszowsko-białostockiej formacji zadebiutowali w styczniu 2015 roku trzy utworową ep-ką „To Abandon”, zawierającą między innymi cover utworu "Searching" z repertuaru Pietera Nootena. We wrześniu 2015 roku, nakładem wytwórni Alchera Visions, ukazał się debiutancki album „Acedia", w całości wyprodukowany przez muzyków Hidden By Ivy, a zmiksowany w częstochowskim MP Studio przez Mariusza Piętka. „Acedia” to mieszanka muzyki ambient, rockowej, neofolkowej i nowofalowej, w której słychać echa dźwięków charakterystycznych dla klasycznego okresu wytwórni 4AD czy Projekt Records. Debiutancki album to przeprawa przez szczere studium osamotnienia spowodowanego utratą bliskiej osoby. To relacja z przeżyć, które nawiedzają nas w chwilach zagubienia, opis obrazów, które istnieją tylko w snach, pełnych wspomnień i tęsknoty za utraconymi, pięknymi chwilami.

https://www.facebook.com/hiddenbyivy

https://hiddenbyivy.bandcamp.com/