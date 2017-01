Poznaliśmy okładkę i tracklistę nowej płyty Das Moon

Na albumie znajdą się następujące utwory:

01. DEAD

02. THE KILL

03. OWL

04. CITY WILL

05. TIME

06. RAIN

07. GONE

08. GOLD

09. LOCUST

10. FOREST

Na pierwszy singel promujący to wydawnictwo została wybrana kompozycja "Gone": https://youtu.be/Kh1d0TaHq5A

Das Moon to muzyczna podróż w czasie - w przeszłość i... w przyszłość. Charyzmatyczne trio inspiruje się takimi ikonami sceny, jak Einstürzende Neubauten, Laibach, Kraftwerk czy Depeche Mode, ale tworzy swój własny, niepowtarzalny styl. Znaki rozpoznawcze? Duża dawka elektroniki z domieszką nowofalowego brzmienia gitar i surowych instrumentów perkusyjnych, a także hipnotyzujący głos wokalistki Daisy K.

Das Moon istnieje od 2010 roku. Zespół tworzą trzy różne, silne osobowości, które doskonale się dopełniają. Daisy K. jest wokalistką i poetką; DJ Hiro Szyma - didżejem, perkusistą i absolwentem warszawskiej ASP, a Musiol - producentem muzyki elektronicznej i multimediów oraz prawnikiem.