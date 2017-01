Krakowska wokalistka OIA prezentuje klip w 14 językach

Bonus track na płycie (ostatni numer) "1441 Fourteen for One” został nagrany z udziałem czternastu wokalistów i raperów z czternastu różnych krajów. Każdy artysta wypowiada się na temat tolerancji i mieszania się kultur - w swoim ojczystym języku: od chińskiego, maltańskiego, perskiego po francuski - i oczywiście refren po polsku.

"1441 Fourteen For One": https://youtu.be/cBatMdWMKCU

Występują w kolejności:

OIA (polski), James Numbere (pidgin), Diane Villanueva (francuski), Siren (białoruski), Alex Kim (włoski), Barbara Amo (twi), Oléin (turecki), Tommy Simmonds (chiński), L-Urugan ( maltański), Thomas Hierzberger (niemiecki), Jason Jeong (koreański), Denis Hristov (bułgarski), Sadaf Amini (perski), Rudi Rude (angielski)

To inicjatywa OIA będąca artystyczną odpowiedzią na Brexit i narastające tendencje nacjonalistyczne. To co czyni Londyn miastem wyjątkowym jest jego wielokulturowość i otwartość. Zwłaszcza dla artystów ścieranie się kultur jest ogromną inspiracją, okazją do wymiany doświadczeń i poszerzania horyzontów.

Pochodząca z Krakowa, mieszkająca w Londynie wokalistka, jest autorką wszystkich tekstów i kompozycji na debiutanckiej płycie “Wyspa”. Kompozycje, które trafiły na album OIA łączą w sobie soul, pop, poezję śpiewaną i elektronikę. Teksty są w języku polskim.

Na płycie OIA zabiera w osobistą podróż po emocjach poruszając tak istotne tematy jak m.in. sytuacja polityczna, tolerancja, życie w multikulturowym społeczeństwie, emigracja, podróże, panujące normy i ich przekraczanie. Przygląda się wyzwaniom pokolenia “erazmusów” i międzykulturowych relacji.

OIA uczęszczała do szkół I i II stopnia w klasie skrzypiec, potem do Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie śpiewu, skończyła też psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W przyszłym roku ukończy studia muzyczne w The Institute of Contemporary Music w Londynie.

Płyta została wyprodukowana częściowo w Londynie, a częściowo w Krakowie. Niektóre teksty OIA napisała podczas podróży po Azji, a resztę na tytułowej "Wyspie". Płyta jest międzynarodową kolaboracją, uczestniczyli w niej producenci i muzycy sesyjni z różnych krajów.

Wszystkie wokale, chórki i fortepian zostały napisane i nagrane przez OIA. Całość płyty jest jej spójną wizją.