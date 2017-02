Nowy utwór i teledysk od łódzkiego Futurelight

„L.O.V.E.” to bezkompromisowo melodyjny singiel, który swoją energią i charakterystycznym chórkiem, rozrusza niejedną imprezę. Brzmienie tego utworu jest zapowiedzią tego, co czeka nas na debiutanckim albumie Futurelight, nad którym grupa pracuje od kilku miesięcy.

"L.O.V.E.": https://youtu.be/JzN3_LuvSAM



Poprzednie single Futurelight osiągnęły następujące sukcesy:

„Lust” – utwór trafił do reklamy telewizyjnej marki Converse w Korei Południowej: https://youtu.be/vw9nDKCmwcs

„Better Place” – wykorzystanie utworu w produkcjach reklamowych, np. Stereotypes by Oshee: https://youtu.be/Esp41cB8zFw

„Back To You” – piosenka jest regularnie prezentowana w rozgłośniach radiowych takich jak m.in: Radio Łódź, Czwórka. Pojawiała się także w Jedynce i Trójce. Spotify Niemcy umieściło ją na top liście Indie Radar na 3 miesiące: https://youtu.be/WeYDXnHl9Vs



Grupę można było zobaczyć i usłyszeć między innymi na następujących imprezach:

- łódzki Spotlight Soundedit Festiwal 2016

- łódzki Light Move Festival

Zespół Futurelight tak pisze o sobie: "Cztery żywioły, cztery światy, cztery punkty widzenia. Łączy nas cel – udowodnić, że choć w muzyce „nagrano już wszystko”, nadal można stworzyć utwory, które brzmią świeżo. Takie, które na nowo, mogą poruszyć serca słuchaczy. Nieważne, kim jest każdy z nas. Nieważne czym się inspirujemy. Ważne kim jesteśmy razem”.