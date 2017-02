Latające Pięści przedstawiają "Korpokrólewnę"

Na pierwszy ogień idzie „Korpokrólewna”, w której jako basista debiutuje wokalista Michał Głowacki (do tej pory zdarzało mu się grać na tym instrumencie tylko na koncertach).

Utwór ten nie miał jeszcze premiery koncertowej, ta nastąpi 11 lutego w warszawskim klubie Mózg, przy okazji świętowania przez zespół sześciolecia istnienia i piątej rocznicy pierwszego koncertu. Pojawią się wtedy również kolejne nowości.

"Korpokrólewna": https://youtu.be/MGrPZyzU-Dk

Zespół powstał w lutym 2011 roku, w Warszawie. Pierwszy koncert zagrali 1 lutego 2012, a w tej chwili mają ich na koncie ponad siedemdziesiąt, głównie w stolicy, ale również w Krakowie, Puławach i Świnoujściu, gdzie biorąc dwukrotnie udział w festiwalu FAMA, zdobyli nagrodę Tryton dla największej osobowości artystycznej w 2012 roku i wyróżnienie „Dostaliby nagrodę, gdyby w zeszłym roku nie dostali Trytona” w roku kolejnym. Również w 2013, teledysk do utworu „Meat Me At The Love Parade” zrealizowany przez Pawła Czarneckiego, zdobył Grand Prix na Festiwalu Filmowe Zwierciadła w Ostrołęce i nominację do Nagrody Yach w kategorii Innowacja. W maju 2014 roku zespół zdobył główną nagrodę na Nowodworskim Festiwalu Rockowym. Później wystąpili w Gnieźnie, Aleksandrowie Kujawskim, Lublinie, Gdańsku na Fląder Festiwal, Jarocinie w ramach konkursu zespołów, Kazimierzu Dolnym na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Sopocie na festiwalach Heroes Of Vintage i Sopot Fringe, oraz w Poznaniu na Spring Break, a także na wspólnych koncertach z takimi zespołami jak Super Girl Romantic Boys, Dick4Dick, Kinsky czy Masturbator. W lipcu 2015 roku zespół wypuścił w eter minialbum zatytuowany „Maksisingiel”.

Swoją muzykę określają jako progresywny punk lub ekstremalny pop a sami o sobie piszą:

„Nie jesteśmy kumplami z podwórka. Nie jesteśmy kolegami z pracy. Wielkie to ryzyko nazwać się i określić. CHCEMY BYĆ PO PROSTU! To że spotkaliśmy się gdzieś kilka lat temu to tylko określenie miejsca w czasie. Jesteśmy poza czasem. Jesteśmy poza gatunkami muzycznymi. Gdyby nas nie było, trzeba było by nas wymyślić. Jest nas trzech, a to święta cyfra. Każdy z nas jest inny, a to świetna zaleta. Naszym językiem atomowa wibracja basu. Naszym wyznaniem wiary eksplozja rytmu. Naszą twarzą nasze słowa. Jesteśmy Latające Pięści.”

Zespół tworzą:

Michał Głowacki – śpiew, wuwuzela, elektronika, harmonijka ustna, gitara basowa (wokalista So Slow, członek duetu Kapitan Planeta, twórca projektu Jawnogrzesznica, aktor - członek m.in. grupy Ab Ovo i chóru Requiemaszyna)

Paweł Kowalski – perkusja, śpiew (kiedyś basista Stop Mi!, obecnie członek zespołów: Administratorr Electro, Catster i Casma)

Mateusz Urbański – gitara basowa, śpiew (członek zespołów i projektów: DACH, Truchło Wolanda, Kapitan Planeta)