No More Jokes prezentuje debiutancką ep-kę

Wchodzą one w skład ep-ki „Wybacz”, która już na przełomie marca i kwietnia będzie dostępna w dystrybucji cyfrowej. Grupa ma także na koncie teledysk koncertowy do utworu „Dwa oblicza”. No More Jokes ma w planach także wydanie długogrającego debiutu, nad którym obecnie trwają prace.

Zespół No More Jokes powstał w 2015 roku. Obecnie w skład grupy wchodzą:

Maciek Broźny – śpiew (ex-The Band of Mojo Drive)

Robert Sarna – bas

Paweł Zakrzewski – gitary (ex-Testor, Geisha Goner)

Paweł Gawrychowski – perkusja (ex-Geisha Goner)

Muzycy No More Jokes tak mówią o korzeniach zespołu i fascynacjach muzycznych:

„Historia No More Jokes wywodzi się z lat 90-tych kiedy nieświadomi jeszcze, jako Geisha Goner, szukaliśmy progresji w ekstremalnych formach.

Potem rozeszliśmy się na wszystkie strony. Po pewnym czasie wybudzeni w częściowym składzie Geishy zaczęliśmy poszukiwania naszej niszy, ale z nastawieniem na melodię. Dzisiaj odnajdujemy mroczne, nostalgiczne, ale absolutnie rockowe obszary. I tym razem wiemy, że nie żartujemy.

„Mamy dość szerokie spektrum zainteresowań. Nie jest nam obcy blues (to szczególnie Maciek), metal oraz muzyka rockowa w różnych odmianach. Nasze inspiracje muzyczne trudno określić jednoznacznie. Często jednak wymieniamy takie zespoły jak: Pink Floyd, Alice in Chains, Faith No More, Katatonia, Living Colour, Korn, Tool”.

Oficjalny profil No More Jokes: www.facebook.com/NoMoreJokesBand

„Bez zasad”: https://youtu.be/64kdD6UXnyI

„Wybacz”: https://youtu.be/wcSCaw8t9TQ

„Dwa oblicza”: https://youtu.be/4i61Ygx--ik

„Dwa oblicza” (live): https://youtu.be/tjzsQx9npO0

„Psychoza”: https://youtu.be/uKjtdsSK_0Y