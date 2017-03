HellHaven zaprezentowało nowy teledysk

Klip został zrealizowany do utworu ""Overview Effect". Zespół tak opowiada o idei teledysku:

"W lutym 1971 roku astronauta Apollo 14, Edgar Mitchell, doświadczył fenomenu, który pozostaje do dziś czymś zagadkowym. Fenomen ten nosi nazwę “The Overview Effect”. Człowiek zetknięty z majestatycznością wszechświata doznaje uczucia szczęścia na niewyobrażalną skalę oraz pojawia się u niego świadomość, że „wszystko jest jednością”.

Patrząc na tę „kruchą niebieską planetę” Mitchell po prostu wiedział, że atomy, które składały się na jego ciało, były bezpośrednio połączone z każdym atomem na Ziemi, jak i z każdym atomem we wszechświecie. Austronauta, zupełnie znikąd, stał się świadomy tego, że każdy organizm na Ziemi jest w ścisłym związku ze sobą. Odczucia te opanowały jego umysł w ciągu kilku sekund.

I nie był on jedynym, który przeżył ten stan...".

"Overview Effect": https://youtu.be/MjPzmf57KPU

Muzyka HellHaven jest szeroko pojętą wariacją na temat melodyjnego rocka progresywnego, post rocka oraz metalu z nutą wpływów Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Niestandardowe pejzaże muzyczne łączą się zgrabnie z melodyjnością i przystępnością, co stanowi dość niespotykane połączenie muzyki nieprostej, wymagającej i rozbudowanej, z przyswajalną, delikatną i miłą dla ucha melodyką. To miks dźwięków, które z jednej strony frapują, a z drugiej na długo pozostają w głowach słuchaczy.

Na albumie znalazło się 9 kompozycji:

Anywhere Out Of The World [06:34] Ever Dream This Man ? [08:11] First Step Is The Hardest [06:16] 21 Grams [01:56] Res Sacra Miser [08:08] They Rule The World [07:47] Overview Effect [06:43] On Earth As it Is In Heaven [06:22] The Dawn & Possibility Of An Island [09:12]

Utwory są pełne refleksji na temat szaleńczej pogoni za jedynie akceptowalnym stylem życia nakreślonym przez nieomylne media, politykę, religię oraz zadają pytanie nad sensem nie tyle życia i śmierci, co drogi, która nas tam prowadzi. Przyziemność opleciona w kontrowersję i spontaniczne odloty w inne wymiary, niczym na narkotykowym tripie. Nawiązując do tytułu albumu, podmiot uwikłany w ramy poszczególnych utworów zaczyna całą przygodę od słów "wszędzie, byleby poza ten świat". Na albumie wystąpili gościnnie m.in. Erwin Żebro (zespół Piersi) na trąbce w utworach "Ever Dream This Man" i "They Rule The World" oraz Edyty Szkołut (zespół Nonamen) w partiach wokalnych w utworze "Res Sacra Miser".



Zespół HellHaven zaistniał na polskiej scenie muzycznej w 2010 roku debiutując albumem "Art for Art's Sake" na antenie takich rozgłośni jak: Radio Kraków, Radio Gdańsk, Radio Szczecin oraz Polskie Radio Trójka. W roku 2012 po podpisaniu kontraktu z niemiecką wytwórnią Legacy Records została wydana druga płyta zatytułowana "Beyond The Frontier", która zyskała pozytywne uznanie nie tylko na rynku polskim, ale także angielskim, kanadyjskim i francuskim, uzyskując wysokie oceny wśród tamtejszych recenzentów.



Po sukcesie z roku 2012 w 2013 przyszedł czas na rejestrację występu koncertowego oraz wydanie płyty DVD pt. "Beyond The Frontier Live", nad którą patronat objęło Radio Kraków.

Płyta do nabycia między innymi pod tym linkiem: http://www.prowinylcd.com/pl/