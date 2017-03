Nowy teledysk od łódzkiego Controlled Collapse

Ciężkie, gitarowe brzmienia połączone z porywającą do tańca elektroniką - ta wybuchowa mieszanka to znak rozpoznawczy łódzkiej formacji Controlled Collapse. Po serii koncertów w towarzystwie Combichrist i Aesthetic Perfection, grupa przygotowuje się na kolejne spotkania z fanami, promujące nową płytę. Krążek "Post Traumatic Stress Disorder" ukaże się 14 kwietnia. Płyta będzie dostępna w dystrybucji cyfrowej oraz tradycyjnej w Polsce i na całym świecie.

"Unhappy": https://youtu.be/0RDOOLWODAw

Utwory z nowej płyty oddają energię, jaka towarzyszy występom grupy na żywo. Obok znanych z poprzednich albumów przesterowanych wokali i melodyjnych partii klawiszy można w nich usłyszeć soczyste, metalowe partie gitary i dopracowane brzmienie perkusji. "Post Traumatic Stress Disorder" to rezultat współpracy czworga instrumentalistów. Słychać na nim różnorodne wpływy, nie tylko spod znaku dark independent.

Controlled Collapse istnieje od 2003 roku, początkowo jako solowy projekt Wojciecha "kr-lik" Króla. Zespół został szybko zauważony przez elitarną niemiecką wytwórnię Dependent, a jego utwory zostały zremiksowane przez gwiazdy gatunku takie jak: X-Fusion czy Dismantled. Koncertowy skład grupy zmieniał się wielokrotnie, jednak autorem wszystkich kompozycji i frontmanem pozostaje kr-lik. Na dotychczasową dyskografię grupy składają się albumy: "Injection" (2007), "Things come to Pass" (2010) i "Babel" (2013). Wraz z nową płytą "Post Traumatic Stress Disorder" zespół przygotował dla fanów limitowaną edycję 100 boksów z bonusowym CD i remiksami - do kupienia wyłącznie na www.controlled-collapse.com

Potwierdzone koncerty promujące nową płytę Controlled Collapse:

15.04. Wrocław, Firlej

21.04. Łódź, DOM

22.04. Warszawa, VooDoo

30.04. Poznań, U Bazyla

16-17.06. Międzyrzec (EINNZ)

13-16.07. Bolków (Castle Party)