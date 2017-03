DAS MOON zaprasza na tournee po Polsce

Oto spis dotychczas potwierdzonych koncertów:

17.03.2017. Warszawa | DZiK Dom Zabawy i Kultury - koncert przedpremierowy

01.04.2017. Stena Line | WAVE TRIBUTE - DEPECHE MODE edition

08.04.2017. Warszawa | Pies Czy Suka

20.04.2017. Wrocław | UFF Klub

22.04.2017. Kraków | Piękny Pies

04.05.2017. Łódź | Klub Muzyczny New York

05.05.2017. Ostrów Wielkopolski | Fanaberia

06.05.2017. Poznań | U Bazyla

01.06.2017. Gdańsk | B90 – Psychic TV + DAS MOON

02.06.2017. Bydgoszcz | Estrada Stagebar

17.06.2017. Międzyrzecz | 3. Elektro-industrialna Noc na Zamku w Międzyrzeczu

24.06.2017. Ciechanów | Fabryka Kultury Zgrzyt

Na albumie znajdą się następujące utwory:

01. DEAD

02. THE KILL

03. OWL

04. CITY WILL

05. TIME

06. RAIN

07. GONE

08. GOLD

09. LOCUST

10. FOREST

"Gone": https://youtu.be/Kh1d0TaHq5A

Das Moon to muzyczna podróż w czasie - w przeszłość i... w przyszłość. Charyzmatyczne trio inspiruje się takimi ikonami sceny, jak Einstürzende Neubauten, Laibach, Kraftwerk czy Depeche Mode, ale tworzy swój własny, niepowtarzalny styl. Znaki rozpoznawcze? Duża dawka elektroniki z domieszką nowofalowego brzmienia gitar i surowych instrumentów perkusyjnych, a także hipnotyzujący głos wokalistki Daisy K.

Das Moon istnieje od 2010 roku. Zespół tworzą trzy różne, silne osobowości, które doskonale się dopełniają. Daisy K. jest wokalistką i poetką; DJ Hiro Szyma - didżejem, perkusistą i absolwentem warszawskiej ASP, a Musiol - producentem muzyki elektronicznej i multimediów oraz prawnikiem.

Foto: Jarosław Sadkowski