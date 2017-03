Gallileous zapowiada nowy album

Gallileous od wielu lat silnie związany z polską sceną doom metalową obecnie kieruje swoje aspiracje w stronę space rocka, hard proga czy psychodelicznego rocka lat 70-tych, co odzwierciedla się w recenzjach dwóch ostatnich albumów. Z nową wokalistką Kosmiczni Pielgrzymi eksplorują kolejne lata świetlne czasoprzestrzeni kontynuując swoje kosmiczne wątki liryczne. Obniżony strój gitar oraz brak wykorzystania klawiszy potęguje gitarowe brzmienie co w połączeniu ze znacznie szybszymi tempami tworzy potężny ładunek wybuchowy. Oto klip do utworu "Eaten By The Universe", pierwszego singla zapowiadającego nową płytę "Stereotrip".

"Eaten By The Universe": https://youtu.be/g3TnmXCucvI