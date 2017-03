Mons prezentuje debiutancką ep-kę

Powstała w 2015 roku grupa Mons to cztery osoby pochodzące z różnych części Polski i odległych od siebie środowisk muzycznych. Łączy ich jednak pasja do emocjonalnego wyrażania siebie poprzez dźwięki. Muzykę, którą tworzą można określić mianem przestrzennego rocka z zimno falowym charakterem. W tekstach nadzieja toczy nierówną walkę z ciemną stroną rzeczywistości. Dotychczasowy dorobek to EP "Mons", która zadebiutowała na falach radiowej Czwórki, teledysk do utworu „Czarno-biało” oraz energetyzujące koncerty. Profesjonalne podejście do tworzenia muzyki wynika z ich scenicznego obycia w innych projektach. Aktualnie zespół pracuje nad debiutanckim albumem.

Klip "Czarnobiało": https://youtu.be/OF3yhl315Ns