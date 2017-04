So Slow prezentuje trailer i okładkę nowego wydawnictwa

Na "3T" znajdą się trzy kompozycje:

1. Tranz I – JJ (11.44)

2. Tranz II – Tryboluminescencja (10.57)

3. Tranz III – Ucisk/Uścisk (16.13)

Trailer: https://youtu.be/eDgXssbhW_c

"3T" to kolejna odsłona zespołu. Kolejna, i po raz nie wiadomo który znowu skręcająca na nowe terytoria. Zmianie – w stosunku do poprzednich materiałów – uległy proporcje. Tym razem muzyka podąża w stronę eksperymentu, podszytego transem, tradycyjnie postrzegane wokale znikają, pojawia się głos jako kolejny instrument, składający się na psychodeliczną mgiełkę, otaczającą nagrania. Zamiast hałasu – zdecydowanie więcej medytacji, przestrzeń, zaduma. Dużo większy udział elektroniki, często dominującej nad gitarowym hałasem. Zmianie uległa ekspozycja gitar – przepuszczone przez efekty tworzą bardziej tło, niż konkretny riff. „3T” to otwarte drzwi, przez które zespół przechodzi do nowego wymiaru, dlatego płytę traktuje bardziej jako ep-kę, sygnalizującą kilka kierunków, które będą brane pod uwagę w najbliższym czasie. Materiał został nagrany przez Marcina Klimczaka w Mustache Studio w trzech sesjach, okładkę przygotował znany i lubiany rysownik Rafał Wechterowicz.

Aktualnie So Slow przygotowuje się do trasy promocyjnej. Potwierdzone są już występy na festiwalach Fląder Fest i Soundrive, a 6 czerwca cały materiał zostanie zaprezentowany w stołecznej Hydrozagadce, gdzie zespół wystąpi u boku chilijskiego Föllakzoid.

So Slow powstał w 2013 roku, dorobił się dwóch płyt długogrających „Dharavi” (2014) i „Nomads” (2016) oraz singla dla klubu płytowego Anteny Krzyku. Na przestrzeni kilku lat zagrał sporo koncertów w całej Polsce, min. na OFF festiwalu czy Music Is The Weapon i przyzwyczaił słuchaczy do tego, że muzyka jest wielką niewiadomą.