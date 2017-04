Hello Taylor prezentuje nowy teledysk i zagra cztery koncerty w Polsce

Hello Taylor to solowy projekt Hooda Taylora, pochodzącego z Kalifornii multiinstrumentalisty, wokalisty i kompozytora. Zaczął on grać na pianinie i gitarze już w wieku 4 lat. Stanął na czele grupy Crown Jewel Defense, która została okrzyknięta mianem „Hottest Guitar Bands of the Year 2012” przez Total Guitar Magazine i otwierała koncerty amerykańskiej formacji All Time Low. Dzięki przyjaźni Taylora z Justinem Hawkinsem, Crown Jewel Defense zagrało dwa tournée u boku słynnego The Darkness.

Pod koniec 2014 roku Taylor zawiesił działalność Crown Jewel Defense i zaczął pracę nad nowym projektem muzycznym Hello Taylor. W międzyczasie brał udział w komponowaniu utworów dla finalistów programu Amercian Idol. Hello Taylor ma już na koncie kilkanaście piosenek, które są publikowane na oficjalnym profilu FB artysty w każdy pierwszy piątek miesiąca - od marca 2016 roku.

Najnowsza propozycja Hello Taylor to kompozycja „Prisoner of Love”. Teledysk można obejrzeć tutaj:

https://www.facebook.com/HelloTaylorOfficial/videos/1478393292231839/

Hello Taylor przyjedzie w przyszłym tygodniu do Polski jako gość specjalny na trasie brytyjskiej grupy ROOM 94. Koncerty odbędą się:

20.04. Łódź, New York

21.04. Wrocław, Liverpool

22.04. Chorzów, Leśniczówka

23.04. Warszawa, Pogłos

Więcej informacji o trasie ROOM 94 I Hello Taylor na www.facebook.com/MonseArtMusic