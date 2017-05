Amarok prezentuje nowy singel z gościnnym udziałem Mariusza Dudy

Wśród wielu znakomitych muzycznych gości, w nagraniach udział wzięli m.in. tacy artyści, jak Mariusz Duda (Riverside, Lunatic Soul) czy Colin Bass (Camel).

Jestem bardzo zadowolony z tego, że po tak długiej przerwie udało mi się nagrać dość osobisty i jak sądzę wielowymiarowy album – powiedział Michał ‘Amarok’ Wojtas. Ciesze się, że moi goście znaleźli czas i zgodzili się wziąć udział w nagraniach, za co jestem im wdzięczny. Dziś wszyscy jesteśmy dojrzalsi i muzyczne spotkanie w podobnych okolicznościach po kilkunastu latach było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem.



Amarok łączy w swojej twórczości takie gatunki muzyczne jak: rock progresywny, ambient, folk czy trip-hop. Wojtas, oprócz charakterystycznej gitary solowej i wielu innych instrumentów, w tym także ludowych, po raz pierwszy w historii projektu zarejestrował także wokal do kilku utworów.



Do stacji radiowych trafił właśnie singel promujący nowy album - utwór „Idyll" z wokalnym udziałem Mariusza Dudy (Riverside, Lunatic Soul). Wokalista po raz drugi zdecydował się wziąć udział w nagraniach Amaroka. W "Idyll" możemy go usłyszeć w łagodnej, momentami lirycznej wersji, na potrzeby której stworzył wręcz hipnotyzujące linie melodyczne. Melodie Mariusza doskonale komponują się z szeroką panoramą przestrzeni w muzyce i wyrafinowaną gitarą Michała Wojtasa, tworząc niezwykle udany duet.

Koncertowy debiut nowego wcielenia Amarok odbył się w marcu tego roku podczas ProgRockFest w Legionowie.

"Idyll": https://youtu.be/U3aLZyOik-w