Korpus wyciągnął "Asa"

W utworze „As” zespół namawia słuchaczy do chwili refleksji nad tempem współczesnego życia, kiedy to w szalonej pogoni za sukcesem tracimy przyjaciół i ogarnia nas jeden wielki chaos. Czas obejrzeć się za siebie i wokół siebie. Nie zawsze los podrzuci piątego Asa do talii kart, którą rozgrywamy życie.

"As": https://youtu.be/9__f1EauSR0

Zespół Korpus wygrał w latach 1981-85 r. większość rockowych festiwali w naszym kraju (Jarocin 1983 r. - I miejsce w swojej kategorii muzycznej). Zdobył też laury m.in. na festiwalach: OPEN ROCK, ROCK NA WYSPIE, MUZYKA MŁODYCH, ROCK GALICJA, ROCK ARENA, ROCK GIEŁDA, ROCK SKRA.

W połowie lat 80-tych Korpus był klasyfikowany w pierwszej piątce rockowych kapel, obok TSA, TURBO, KAT, BANK i zagrał z nimi wiele wspólnych tras oraz koncertów. Ten olbrzymi sukces zaowocował podpisaniem z ówczesną Rock Estradą kontraktu i mnóstwem koncertów w kraju i za granicą (m.in. dużym koncertem na Torwarze w Warszawie z ODDZIAŁEM ZAMKNIĘTYM). W 1985 r. video clip „Królowa balu” utrzymywał się przez pół roku w czołówce Telewizyjnej Listy Przebojów TVP1.

W 1989 roku KORPUS zagrał serię koncertów w różnych miastach. Wśród nich był również prestiżowy występ na imprezie „SOS” Jacka Kuronia, gdzie w finale zespół wykonał utwór „Wiara”, skomponowany specjalnie na tę okazję. Niedługo po tym, w czerwcu 1990, zespół zawiesił działalność.

W 2013 roku wokalista Janusz „Johan” Stasiak reaktywował zespół. Grupa zaczęła koncertować w Warszawie na wiosnę, startując w Progresji, a następnie objeżdżając główne kluby w Warszawie. W kwietniu również zespół zarejestrował singla pt. „Bal Żebraków” w studiu Winicjusza Chrósta, który promował powrót Korpusu na rynek muzyczny. Numer ten dostał się na 7 miejsce listy przebojów Polisz Czart w brytyjskim Radiu Verulam i trafił na krajowe listy radiowe.

Na początku 2014, w Warszawie odbyła się sesja zdjęciowa w atelier Sławka Haratyma. Z zespołem również współpracuje Richard Lohr , jeden z najlepszych fotografików w USA. W grudniu 2014 do zespołu wrócił basista Cezary ”Dziadek” Łostowski , który był podporą sekcji w najlepszych latach koncertowych Korpusu. W 2015 do kapeli dołączył Włodek "Mariano" Tyl (instr. klawiszowe/wokal).