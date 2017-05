Joanna Morea zaprasza na "Wakacje w Bangkoku"

Jest to piosenka "Wakacje w Bangkoku", o której artystka tak powiedziała: "Piosenka powstała po samotnej wyprawie do Tajlandii (2012), a ściślej w trakcie pisania książki o tym kraju i opowiada o moich przeżyciach w trakcie podróży. Tajlandia to kraj ludzi pozytywnych, uśmiechniętych i otwartych zwłaszcza dla turystów To także kraj, w którym jest świetnie rozwinięty biznes rozrywkowy, który w każdej swojej postaci jest tolerowany. Owa tolerancja w tym wiecznie zmieniającym się tyglu wielokulturowym jest fascynująca i coraz mniej spotykana w obecnym świecie. Nie ma grzechu, nie ma słowa „nie”".

"Wakacje w Bangkoku: https://www.youtube.com/watch?v=aNjkZdLj2zk

Na płycie "Crazy People" znalazło się 13 utworów, w tym dwie wersje kompozycji "Crazy People" The Boswell Sisters z 1932 roku. Gościnnie na albumie wystąpili: Urszula Dudziak, Zbigniew Namysłowski, Robert Majewski a teksty do trzech piosenek napisał Marek Gaszyński.

Joanna Morea tak opowiada o "Crazy People": "Album jest pewną układanką, mozaiką muzyczną, zbiorem przeżyć i sympatii muzycznych. W warstwie tekstowej i muzycznej zawarte są zarówno doznania z moich licznych podróży („Wakacje w Bangkoku”, „Tropikalny Raj”), jak też przeżycia czysto ludzkie („10 gorzkich łez”) i kobiece emocje ("Kobieta Casanovy”). Są też na tej płycie teksty, którymi zostałam obdarowana przez Marka Gaszyńskiego i Magdę Bargiełowską, a które są o mnie i takimi je wykorzystałam w moich piosenkach („Jazzowe nutki”, "Wolność osobista”, "Nie teraz”). Moje fascynacje muzyczne to jazz tradycyjny i swing. To wypadkowe mojej przygody muzycznej, którą rozpoczęłam kilka lat temu współpracując z takimi zespołami jak: Ragtime Jazz Band, Malmo Jazz Kings oraz z tak uznanymi postaciami tego gatunku jak: Mietek Mazur, Dymitr Markiewicz, Wojtek Kamiński czy też Dan Levinson. Dziś fascynuje mnie swing, jutro może sięgnę do innej stylistyki. Zarejestrowanie płyty to jak wykonanie fotografii, na której świat zastyga na wieki. To uchwycenie chwili muzycznej i pozostawienie jej dla potomnych na przykład moich dzieci. Taki był cel, bo przecież wszystko jest zmienne, a w obecnych czasach przemiany następują w zastraszającym tempie".

Joanna Morea to absolwentka Królewskiego Konserwatorium w Brukseli na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej, klasy fletu oraz aranżacji i kompozycji. Koncertowała w Belgii (m.in Middleheim Jazz Festival in Antwerp, Belgium w Marie Schneider Orchestra, jeden z najbardziej liczących się festiwali w Belgii), Holandii, Niemczech, Anglii a obecnie, po wieloletniej przerwie, nie tylko macierzyńskiej, ponownie w Polsce. Aktualnie współpracuje z wieloma muzykami i formacjami muzycznymi m.in z Trio Wojtka Kamińskiego, Five O'Clock Orchestra, Happy Play Dixieland Band, Ragtime Duo. Nagrała i wydała płytę "Śpiewniki Joanki", na którą składają się kompozycje przygotowane dla jej bliźniaków - Nel i Tymonka. Jest również autorką muzyki do płyty "Będę Mamą" - z muzyką relaksacyjną dla kobiet w ciąży. W 2012 roku na rynku pojawiła się płyta zatytułowana "Swing Is Everything, Swing jest wszystkim” nagrana przez Joannę Morea wraz z The Mark Shepherd Swing Quartet. Od powrotu na scenę w 2009 roku wystąpiła na wielu scenach jazzowych oraz festiwalowych. W 2014 roku zagrała na festiwalu Złota Tarka jako gość specjalny z zespołem Ragtime Jazz Band obok Molly Ryan (USA), Dana Levinsona (USA) i Jacka Andersona (Szwecja). W 2016 zaprezentowała się na Złotej Tarce z projektem Polish Scandynavian Connection. W tym samym roku powstała formacja Joanna Morea and Her Swinging Boys. Współpraca z Nieinwazyjnym Instytutem Osobowości zaowocowała powstaniem cyklu płyt do nauki języka angielskiego ”Nuć i się ucz”, których współautorem i wykonawcą jest Joanna Morea. Od 2015 roku Joanna prowadzi autorski program radiowy w Radio RSC 88.6 FM pt. „Pociąg do Jazzu”.