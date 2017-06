Komety prezentują "Agnieszkę"

"Agnieszka" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów szczecińskich weteranów ska - Vespy. Ukazał się prawie 15 lat temu na płycie "Bujaj się", którą wielu fanów bez namysłu wymienia jaką swoją ulubioną z repertuaru Os. Dziś, wciąż z typowym zamiłowaniem do absurdu, Vespa postanowiła uczcić swoje... 22 i pół lecie, wydając składankę "A Tribute to Vespa", gdzie kilkanaście zespołów przerobiło ich kompozycje. Premiera jest zapowiedziana na wrzesień 2017 i do tego czasu stopniowo Vespiarze będą zdradzać kto i co zagrał na składance. Rozpiętość stylistyczna jest od crust-punka, przez muzykę eksperymentalną po psychobilly, ska, czy piosenkę chodnikową.

Jako pierwszy singiel zapowiadający to wydawnictwo, które ukaże się we wrześniu 2017, prezentują właśnie "Agnieszkę" w wykonaniu legendarnych Komet. Wybór nie przypadkowy, bo nie dość, że zarówno Vespa jak i Lesław, jeszcze wtedy z Partią, wystartowali dokładnie w tym samym 1995 roku, i przez lata obserwowali co się u tych drugich dzieje, to od dawna Vespa wykonuje na koncertach utwór warszawiaków - "Kieszonkowiec Darek".

"Agnieszka": https://youtu.be/22Dzrpzfl88