Yellow Horse prezentuje teledysk do utworu „Burning Love”

Oto co o teledysku mówią muzycy Yellow Horse: „Nagrywając ten cover chcieliśmy oddać ukłon Dennisowi Linde, mało znanemu w Polsce kompozytorowi sceny Nashville, który napisał wiele hitów w klimatach country. „Burning Love” oddaje w stu procentach ducha muzyki, którą tworzymy w projekcie Yellow Horse. Warto dodać, że utwór spopularyzował Elvis Presley.

Realizacją klipu zajął się Klaudiusz Boczkowski, który na co dzień współpracuje z takimi artystami jak Wilki, Bracia, Patrycja Markowska, czy IRA.

Zdjęcia powstały w studio Maq Records podczas nagrywania naszej najnowszej EP-ki „My Little Girl”.

„My Little Girl” to pierwsza studyjna EP–ka zespołu Yellow Horse. Jest to trio akustyczne, które swą twórczością nawiązuje głównie do niezwykle klimatycznej muzyki lat 60’ i 70’. Ich aranżacje to połączenie southern rocka, teksańskiego country i rock&rolla, z domieszką rodzimych, bieszczadzkich brzmień. Inspiracjami dla Yellow Horse są tacy wykonawcy jak: Creedence Clearwater Revival, The Doors, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Johnny Winter, Tadeusz Nalepa, Rolling Stones czy Lynyrd Skynyrd. Dlatego też w hołdzie powyższym legendom, prócz własnego repertuaru, Yellow Horse wykonuje na koncertach także covery ich największych hitów, oczywiście w swoim niepowtarzalnym stylu.

Założycielami zespołu są: Paweł Soja (wokal i bas), Dominik Cynar (gitara akustyczna) oraz Mateusz Krupiński (perkusjonalia). Warto dodać, że Paweł i Dominik na co dzień grają również w Steel Velvet, a Mateusz w Ciryam. Obydwa zespoły prezentują znacznie inny rodzaj muzyki, toteż panowie od dawna nosili się z zamiarem stworzenia akustycznego projektu, który byłby odzwierciedleniem ich wspólnego zamiłowania do vintage’owych dźwięków z tamtej epoki.

"Burning Love": https://youtu.be/BnkMB53vtT8