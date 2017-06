Pawkin w "Chłodnym Wietrze"

Kompozycja "Chłodny Wiatr" jest pierwszą zapowiedzią nowego albumu grupy Pawkin. Data premiery nie jest jeszcze znana.

Zespół Pawkin istnieje od listopada 2011 roku, jednak początki działalności tej lubelskiej formacji sięgają roku 2006, kiedy to nagrany został singiel „Blues Mieszka w Polsce”. Kompozycja Sławka Wierzcholskiego znalazła się na pięciopłytowej "Antologii Polskiego Bluesa". W nagraniu udział wzięli między innymi: Andrzej Pawka, Irek Muszyński, Sławek Wierzcholski, Marek Raduli, Tomek Bidiuk oraz grupa zaprzyjaźnionych muzyków.

Pawkin wydał już sześć singli oraz teledysków z czego pięć („Zaufaj Mi Jeszcze Raz”, „To Co Chcesz Usłyszeć”, „Pomóż Mi”, "To Jest Miłość" oraz "Nas Już Nie Ma") pochodzi z płyty „Taka Jak Ty”, która została wydana 8 marca 2014 roku.

Pawkin ma na koncie występ w półfinale V edycji programu Must Be The Music. Znalazł się tam w grupie 32 wykonawców wyłonionych spośród ponad 11 500, którzy próbowali swoich sił w piątej edycji tego programu. Zespół miał okazję zaprezentować się 9 milionowej publiczności.

"Chłodny wiatr": https://youtu.be/KZlBKgSyBfo