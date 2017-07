Nowy teledysk Octavii Kay

Teledysk do „Plus Minus Infinity” (Nick Caramel Remix)” został wyprodukowany przez Cosmo Etertainment LTD. i wyreżyserowany przez Octavię. Sam remiks jest zwycięzcą konkursu „Remixuj z Octavią” zorganizowanego we współpracy z wiodącym portalem skupiającym twórców i fanów muzyki klubowej djmixclub.pl.