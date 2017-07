Animators czaruje w nowym teledysku

"Czary Mary! to drugi singel promujący nowe wydawnictwo zespołu Animators "Hepi End". Teledysk swoją scenografią nawiązuje do okładki albumu - gazety i balony symbolizują zabawę treścią informacji, którymi codziennie zasypują nas media.

"Czary Mary!": https://youtu.be/kI_ZdZdIog8

Główną rolę w teledysku gra Aleksander Goławski, który wcielił się w postać znudzonego swoją pracą szarego pracownika dużej firmy.

Co ciekawe, tym razem zespół postawił na samodzielność i zrealizował cały teledysk we własnym zakresie od podstaw włącznie ze scenografią. Obraz został zarejestrowany telefonami komórkowymi, a za zdjęcia, montaż oraz post-produkcję odpowiedzialny jest perkusista Lesław Nowak.

Czysta i surowa energia rock’n'rolla. Jest ich trzech. Ich spontaniczna muzyka to piosenki o ludziach, emocjach, lalkach, złych chłopakach, wścibskich sąsiadach i podróżach w kosmos - z przesterem, na ostro i bez ogródek. Animators to zdobywcy wielu nagród i wyróżnień na niezliczonej ilości przeglądów, festiwali i konkursów dedykowanych młodym zespołom. Trio to również weterani "talent show" - X Factor i Must Be The Music - nie raz można było usłyszeć ich na antenie ogólnopolskich stacji radiowych. Po kilku latach i dwóch płytach przyszedł czas na nowe wyzwanie - pierwszy w ich dorobku album w z polskim tekstem.

„Hepi End” to szczera ekspresja. Muzyczne szaleństwo. Szukanie odpowiedzi na ważne pytania. Jak czujemy się ze sobą? Jak zrozumieć innych? Co sprawia, że chcemy żyć jeszcze bardziej? Pomimo wszystko.

Skład zespołu:

Bartosz Bednarczuk - wokal, gitara

Lesław Nowak - wokal, perkusja

Artur Czubiński – bas

Gościnnie:

Mikołaj Makowski - gitara, instrumenty klawiszowe