JoBee Project prezentuje nowy klip

„#HereWeAre” utrzymana jest w klimacie chillout / soul. Kompozycja lekka, nastrojowa i romantyczna, idealna na lato. Piosenka opowiada o kolejnym zawodzie miłosnym. O niedoszłej szansie na coś pięknego, o tęsknocie. Utwór jest też romantycznym wspomnieniem które powraca. „#HereWeAre again” czyli znowu tu jesteśmy, znowu się widzimy. Czy tym razem nam sie uda?

Teledysk: https://www.youtube.com/watch?v=i0lyCIc5V1Q

Za muzykę odpowiedzialny jest młody belgijski producent TMB the beatmaker i jest to zapowiedź nowej płyty JoBee Project.

Klip nakręcony został w Warszawie, we współpracy z polskimi i amerykańskimi artystami. Dyrekcją artystyczną zajęła się Mickey Wyrozębski wraz z Elizą Krakówką.

Mickey czyli Katarzyna Wyrozębski to nie tylko fotografka, ale też projektantka mody, stylistka i wizjonerka, a teledysk „#HereWeAre” wyprodukowany przez JoBee Project to jej debiut reżyserski. W klipie wystąpili dwa aktorzy z Los Angeles: Devon Highronton oraz Johnny Stevenson.

JoBee to Joanna Pszczoła, piosenkarka, pisarka i kompozytorka w swoim projekcie JoBee Project. Ma na swoim koncie już dwie płyty i min. udział w The Voice of Poland, w którym dotarła do finału. Założycielka kolektywu kobiecego hip hop SupAfly Collective i prezenterka radiowa w stacji FM Brussel, gdzie od 10 lat prowadzi swój autorski program radiowy SupAfly.



Jej ostatnia inicjatywa to interdyscyplinarny kobiecy kolektyw artystyczny Polish Workers Productions, promujący polskie artystki za granicą, również działający w Brukseli.

Joanna Pszczoła pochodzi z Lubartowa, od roku 2003 mieszka w Belgii.