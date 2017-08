Nowy singel od Listu Otwartego

O tej kompozycji tak opowiada lider zespołu Bartłomiej Mieżyński (Wokal, teksty, elektronika, perkusja):

„Zdecydowanie najdłużej powstający utwór. Tekst był pisany (od początku do końca!) czterokrotnie. Temat bardzo trudny, jednak jeśli chce się podzielić pewnymi poglądami (zwłaszcza takimi jak w „Niedomyśle”), trzeba bardzo uważać. Wydaje mi się, że wybrnąłem z tego dobrze i do niepotrzebnych uszu ta kompozycja raczej nie trafi. „Niedomysł” jest dla mnie najlepszym z utworów, których wyłącznym kompozytorem jest Olo. Grany na koncertach zdecydowanie najkrócej (jako że finalna wersja powstała jako ostatnia z całej płyty), ale szał (oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu), w jaki ludzie wpadają na jego koniec daje nam (i wam!) pewność, że na długo pozostanie w koncertowym secie. Cóż… achtung, achtung….”.

"Niedomysł": https://www.youtube.com/watch?v=wka9Gav5oT0

Zespół powstały w Szczecinie w drugiej połowie 2014 roku. Początkowo wykonywane utwory solowe założyciela - Bartłomieja Mieżyńskiego dały podstawę do dalszych działań - po wielu próbach, kilku koncertach i niezliczonej ilości spotkań muzycy postanowili stworzyć materiał, który będzie wypadkową muzycznej osobowości każdego z nich.

Muzykę, która wykiełkowała z nasion porozrzucanych po skrajnie różnych gatunkach trudno zamknąć w jednej szufladzie. List Otwarty łączy brzmienia jazz-hopu z rockiem progresywnym, funku z trip-hopem... Wszystko to domknięte inteligentnymi, nierzadko publicystycznymi tekstami pełnymi metafor, ocierającymi się o poezję. Zabiegi te, choć ryzykowne i niespotykane sprawdzają się znakomicie. Połączenie ogromnych emocji przekazywanych w tekstach, wyrafinowanie kompozycyjne i niesamowita energia na koncertach daje mieszankę, która musi zwrócić uwagę. List Otwarty stara się wprowadzić nową jakość do muzyki wokół-hiphopowej wraz z nadchodzącą, debiutancką płytą "Bałagan". Choć nie będzie to łatwe – chcą spróbować i spróbują.

Album "Bałagan" jest konceptem oferującym Słuchaczowi podróż do przyszłości, która zahaczając o problemy społeczne jak i behawioralne skłoni Słuchacza do autorefleksji. Paradygmaty moralności, rozdarcie wewnętrzne, technologiczny prymat – Słuchacz podczas przedzierania się przez las skrajnych emocji pozna na nowo zimno i smutek, dotknie złości, niepewności czy lęku przed ostracyzmem. Mimo narracji osadzonej w czasowo wciąż nieosiągniętym świecie, zagłębiając się w otwartą przestrzeń metafor Słuchacz znajdzie sukcesję wydarzeń aktualnych i wszechobecnych w tym miejscu, w którym aktualnie się znajduje.

Otwartość wspomnianej przestrzeni powoduje, że każdy Słuchacz znajdzie swoje własne wytłumaczenie opisanych wydarzeń, bez narzuconego toku rozumowania. Od tej pory Słuchaczem jesteś Ty. Witamy Cię z otwartymi ramionami i z wielką radością zapraszamy do udziału w podróży, którą przebyliśmy sami, pisząc i komponując „Bałagan”. Gwarantujemy przeżycia, które swoją nietypowością i odgięciem od realnej mgławicy myśli spowodują urzeczywistnienie początkowo wspominanej autorefleksji.