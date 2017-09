Zobacz 'live session' So Slow

„Tranz II” to nowe oblicze So Slow. Dotychczas kojarzony z hałaśliwym graniem zespół skręca w stronę dominującej elektroniki. To nie wszystko, bo jest to też najbardziej taneczno – ilustracyjny numer w dorobku zespołu, w dodatku zarejestrowany i grany w dużej mierze w wersji improwizowanej, przez co kompozycja cały czas ewoluuje. Powstał na bazie gitarowej zagrywki, do której dopasowany został – co prawda dość przypadkowo (ale przypadki są często początkiem czegoś ciekawego...) - bit techno.

Perkusista Arek Lerch: "Aby podkreślić ewolucję numeru, nagraliśmy go jeszcze raz, tym razem jako wideo, by pokazać jak zmienił się w stosunku do wersji płytowej. Obrazem zajął się nasz dobry kolega, Patryk Bugajski. Nagrania – i wersji studyjnej i wideo - odbyły się w systemie „na setkę” w najlepszym miejscu, czyli Mustache Ministry z Marcinem Klimczakiem za „heblami”. Dlaczego? Bo dobrze znamy to miejsce, jest komfortowe i kameralne, a jednocześnie Marcin, jako realizator, bardzo dyskretnie i z wyczuciem steruje nagraniami, dbając o wszystko, „zza kadru” i tworząc sympatyczną atmosferę. Polecamy to miejsce".

2 września grupa So Slow wystąpi na gdańskim Soundrive Festival w klubie B90, zaś 7 września w warszawskim klubie Pogłos.

"Tranz II": https://www.youtube.com/watch?v=IRUBaSYE2Sw