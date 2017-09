Piekielny klip Administratorra Electro

Bartosz „Administratorr” Marmol tak opisuje utwór „Piekło?”: „Piosenka opowiada o pustce, która po zniknięciu bliskiej osoby jest nie do wypełnienia. Bohater tego utworu stara się zapełnić ją poprzez „zamówienie” kobiety lekkich obyczajów, która odgrywać ma rolę dawnej ukochanej. Bo ponoć każdy sposób jest dobry”.

"Piekło?": https://youtu.be/OBlpQQlQZRo

Muzycznym celem, który przyświecał pracy w studio nad albumem „Ziemowit” było wyróżnienie elektronicznej sfery projektu, tak aby stała się ona dominującym akcentem płyty. Brzmienia mają swoje korzenie w latach osiemdziesiątych, a syntezatory, których użyto do realizacji nagrań pochodzą właśnie z tamtego okresu. W stosunku do poprzedniej płyty Administratorra Electro, elektronika jest bardziej selektywna, a ilość zastosowanych brzmień mniejsza. Cały materiał powstał w studio, ale podstawy utworów stworzone zostały na gitarze, przez co ich źródło wypływa bezpośrednio z alternatywnego rocka.

Administratorr Electro to trio powołane do życia w 2013 r. przez Bartosza „Administratorra” Marmola, który poza realizowaniem się w macierzystej formacji Administratorr, oraz kontynuowaną współpracą z Lesławem (Komety) przy projekcie „Piosenki o Warszawie”, poszukuje wciąż nowych brzmień i form prezentacji własnej twórczości. Wynikiem tych poszukiwań jest właśnie Administratorr Electro, w skład którego, obok Marmola, wchodzi także Paweł Kowalski (Stop mi!, Latające Pięści).

Obecnie zespół pracuje nad nowym materiałem, a premierowy singel będzie można usłyszeć jeszcze w tym roku.