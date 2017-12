"Czarny Gotyk" od Gardenii

Gardenia powstała w 1987 roku w Warszawie. W następnym roku wydała swoją debiutancką (analogową) płytę w wytwórni Pronit. W latach 80. i 90. sporo koncertowała zarówno w małych klubach, jak i na dużych festiwalach m. in: Róbrege i Jarocin. Jej styl muzyczny krytycy zaliczyli do gatunku “psychodelicznego punku” lub też “zimnej fali”. Najbardziej znanym utworem granym w radio były “Papierosy i zapałki”. Gardenia mniej lub bardziej intensywnie działa do dziś, obecnie grając w swoim pierwotnym składzie: Radosław Nowak - śpiew, Alek Januszewski - gitara, Przemysław Wójcicki - bas, Mariusz Radzikowski- perkusja. Zespół nagrał 5 studyjnych albumów, najnowszy pt. “Czarny gotyk” będzie miał swoją premierę w styczniu 2018 roku.

Piąta płyta Gardenii zatytułowana "Czarny Gotyk" jest w ich trzydziestoletniej historii brzmieniowo najbardziej surowym, a stylistycznie najbardziej “rockowym” albumem. Swój nastrój zawdzięcza m.in realizacji autorstwa Mirosława Gila - gitarzysty grupy Believe. Prostota i riff są najważniejszym nośnikiem dla tekstów wokalisty Radosława Nowaka mówiących o zagrożeniach i alienacji we współczesnym świecie, przemijaniu i śmierci. Już sama okładka próbuje ująć tematykę transgresji - przechodzenia w inny wymiar. Gardenia stara się zmierzyć z najważniejszymi pytaniami, które prędzej czy później musi sobie postawić każdy - zastanawiając się nad swoją egzystencją. To po prostu dojrzała, poważna muzyka tworzona przez dojrzałych ludzi - najlepsza płyta w ich dorobku. Tytułowy "Czarny Gotyk" nie określa stylu tej muzyki - to po prostu rym do wersu “śmierci dotyk”...