So Slow podąża "Na wschód"

So Slow kończy 2017 rok z przytupem. Pięć miesięcy po premierze płyty „3T”, zamykając klamrą mijający czas, proponuje wydawnictwo „Na wschód”, które odważnie spogląda do przodu, ale nie zapomina o tym co było. Poszukując ciągle ujścia swoich emocji, zespół zagłębia się jeszcze bardziej w elektroniczne poszukiwania, łącząc psychodelię z nową falą i osadzając to wszystko na niemal tanecznych resorach. Taki jest tytułowy numer „Na wschód”, który pokazuje, że inspiracje można znaleźć wszędzie. Autorem wizualizacji stworzonych do tej kompozycji jest Paweł Czarnecki, który współpracował z So Slow przy niesamowitym filmie zrealizowanym do 12-minutowego „Tranz I: JJ” pochodzącego z „3T”.

"Na Wschód": https://youtu.be/eL8toKa7qNw

Drugim utworem zamieszczonym na „Na wschód” jest „Dharavi 2.0”. To nic innego jak nowa wersja tytułowej piosenki z debiutanckiej płyty zespołu, wydanej w 2014 roku przez Instant Classic. Dla przypomnienia, autorem tekstów i sampli do tego numeru był Łukasz Jędrzejczak, ówczesny wokalista. Oryginalnie utwór został skomponowany w składzie: Daniel Kryj, Łukasz Szymański, Łukasz Jędrzejczak, Adam Sanocki, Arek Lerch i zarejestrowany przez Michała Kupicza.

Nowa wersja, nagrana przez obecny skład pod czujnym okiem Marcina Klimczaka w Mustache Ministry, to nic innego, jak swobodna, oparta na transie i lekkiej improwizacji, interpretacja tego utworu, pokazująca, w jaką stronę przez ostatnie lata ewoluował styl So Slow. Utwór, który swój dalszy ciąg będzie miał podczas koncertów, gdzie nadal będzie się zmieniał... A czy się spodoba? Mamy nadzieję.

7” zamyka ten rok, sygnalizując, że So Slow w dalszym ciągu kruszy przestrzeń i szuka dla siebie nowych miejsc. Co będzie dalej?

W grudniu So Slow wyruszy na trasę koncertową po Polsce w towarzystwie grup Merkabah i Ketha. Zestaw ten będzie można zobaczyć w następujących miejscach:

1.12 Wrocław, Ciemna Strona Miasta

2.12 Chorzów, Red & Black

7.12 Kraków, Zet Pe Te

10.12 Warszawa, Pogłos

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasach klubów przed koncertami.

Foto: Janek Fronczak