Bovska w nowej polskiej komedii romantycznej

"Narzeczony na niby" to opowieść o związkowych perypetiach, o wzlotach i upadkach zakochanych, o tym jak łatwo nawet najbliższa nam osoba może złamać nasze serce. Główna bohaterka filmu z całych sił próbuje stworzyć pierwszy szczęśliwy związek, niestety mężczyzna, któremu oddała swoje serce, wydaje się bardziej zainteresowany sobą niż nią. Pewnego dnia jedno nieprzewidziane zdarzenie i jedno małe kłamstewko zamieniają jej uporządkowane życie w prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Jest to opowieść o miłości, której towarzyszy plejada gwiazd: Piotr Stramowski, Piotr Adamczyk, Julia Kamiński, Sonia Bohosiewicz, Tomasz Karolak i wiele innych.

Klip "Na Niby": https://youtu.be/3QwJmjm4ev8

Nowy singiel "Na niby" napisany przez Bovską oraz Jana Smoczyńskiego opowiada o miłości, którą chcemy poczuć całym swoim ciałem, chcemy, żeby nami zawładnęła a nie była tylko udawanym uczuciem pomiędzy dwojgiem ludzi. Bohaterka piosenki, tak jak główna postać w filmie, chce stworzyć prawdziwy, szczęśliwy i pełen miłości związek jednak niedomówienia oraz małe i większe kłamstwa burzą świat w jakim żyje.

Bovska to Artystka okrzyknięta jednym z najważniejszych debiutów 2016 r. Pierwszy nakład jej debiutanckiej płyty, „Kaktus”, został wyprzedany 2 dni po premierze, a utwory Bovskiej jeszcze przed premierą albumu biły rekordy popularności w Internecie, gdzie dotychczas odtworzono je ponad 15 MILIONÓW razy. Została nominowana do nagrody FRYDERYKI 2016 w kategorii Debiut Roku oraz do nagrody MTV EUROPE MUSIC AWARD 2016 w kategorii najlepszy polski wykonawca. Artystka otrzymała również Złotą Płytę̨ za sprzedaż̇ ponad 10 tysięcy egzemplarzy singla „Kaktus”. BOVSKA ma za sobą̨ występy na najważniejszych Festiwalach w kraju:Open’er Festival, Orange Warsaw Festival, Slot Art. Festiwal i Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Była też jedyną gwiazdą z Europy, która zagrała koncert podczas tegorocznej edycji festiwalu Shimokitazawa Sound Cruising w Tokio. W zaledwie rok od premiery swojej pierwszej płyty, Bovska zaprezentowała drugi album zatytułowany „Pysk”.

Piosenka napisana do filmu „Narzeczony na niby” nie jest pierwszym zetknięciem Bovskiej z dużym ekranem. Utwór „Kaktus” jest wykorzystywany w czołowym serialu „Druga szansa” emitowanym przez TVN, a do filmu „Planeta Singli” Artystka napisała wiodącą piosenkę „The Man with an Unknown Soul”.