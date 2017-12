"Konfitury" od Animators

"Konfitury" to trzeci teledysk do utworu z płyty "Hepi End" zespołu Animators. Obraz powstał dzięki wsparciu Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach.

"Konfitury" to osobista, intymna kompozycja. To podróż przez zakamarki własnej osobowości, próba ucieczki i zmierzenia się z samym sobą w ciągłej pętli powtarzalności.

"Konfitury": https://youtu.be/UNxubHwRpYI

Animators to założony w 2009 roku sosnowiecki zespół rockowy, poruszający się w swojej twórczości wokół szeroko pojętego rocka alternatywnego. Z założenia miał być projektem graficznym o nazwie The Animators, ale z czasem przekształcił się w stricte muzyczną formację.

Muzycy otrzymali wiele nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach i festiwalach w całej Polsce, między innymi na: przeglądzie Liquid & Fire w Szczecinie, Widzewskiej Jesieni Muzycznej, FAZA Festiwalu, Rock Stars Pozytywna Energia, T-Mobile Zrób Głośniej, Festiwalu Emergenza, rockAUTOSTRADA, Zderzak, Go Red! Or Go Home, czy Rock May Festival, Around The Rock, Rykowisko, Dobra Strona Rocka.

Animators to również uczestnicy programu X Factor, a także półfinaliści 10. edycji Must Be The Music.