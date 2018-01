Trójmiejski Arshenic nagrywa nową płytę

Oto, co na temat nowego wydawnictwa napisał zespół: "Nowa płyta Arshenic będzie odzwierciedleniem dwoistości ludzkiej natury. Arszenik stosowany był jako trucizna, ale także jako lekarstwo. Postanowiliśmy nagrać album, który będzie zawierał przeciwstawne kompozycje.

Połowa utworów będzie tematycznie zbliżona do ep-ki "Erased" z 2016 roku. Będą to więc utwory łączące w sobie rocka i alternatywny metal - w szybszych tempach, z rytmicznymi riffami i melodyjnym wokalem.

Druga część płyty zawierać będzie kompozycje dark rockowe z domieszką prog rocka, idące o krok dalej od publikowanych w zeszłym roku "Monster" czy "Madness". Będą to wolne, mroczne, klimatyczne kawałki, z czystymi wokalami i growlami zawierające motywy zbliżone do skandynawskiego folku. Czynnikiem wspólnym dla wszystkich kompozycji są emocje. Teksty są odzwierciedleniem naszego postrzegania świata, ale wkraczają także w świat magii i okultyzmu".

"Monster": https://youtu.be/9EhckHLjn8c

"Madness" (live): https://youtu.be/a_8w9135d54

Zespół Arshenic powstał w 2006 roku w Trójmieście. W 2007 roku zarejestrował materiał na EP „W plecy nóż”. Grupa zagrała liczne koncerty, między innymi na Międzynarodowym Koncercie Młodych Talentów (Kappeln – Niemcy) oraz na zakończenie Neptunaliów wraz z Milczeniem Owiec i Homo Twist. W 2008 roku zespół nagrał kolejną płytę promocyjną „Lilie” i promował ją podczas koncertów z zespołami Closterkeller, podczas Abrakadabra Gothic Tour i Artrosis, podczas Gothic Diamonds Tour. W tym samym roku utwory z tego wydawnictwa zajęły II miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Rockowych „Konfrontacje 2009”. Podsumowaniem tego okresu było zajęcie III miejsca w konkursie „Zespół Roku 2009” prowadzonym przez portal Rockz.pl.

W 2011 roku Arshenic wystąpił w programie „Must Be The Music II” wykonując cover utworu Lady Gagi „Paparazzi” w wersji metalowej. Ze względu na swój charakterystyczny wizerunek zespół nazwał swój nurt „Zombie Gothic Melodic Metal”. Po tym występie zespół nagrał wersję studyjną utworu i wyruszył w promocyjną trasę koncertową. W 2012 roku działalność zespołu została zawieszona.

W 2014 roku Arshenic wznowił działalność i rozpoczął pracę nad nowym brzmieniem oraz repertuarem. Utwór „Odejdziesz” został wydany na składance gotyckiej wytwórni Halotan Records. W styczniu 2015 zespół, angażując się w akcje na rzecz zwierząt, wrócił na scenę łącząc powrót z akcją charytatywną „Pucha dla Sierściucha”, której jest organizatorem.

Wydana w 2015 roku pierwsza płyta o niezmienionym tytule „Arshenic” liczy 15 polsko- i anglojęzycznych utworów, między innymi: „Odejdziesz”, „W plecy nóż”, „Kołysanka”, „Paparazzi” czy „Lilie”. Kompozycje te zostały zarejestrowane w latach 2009-2011.

W kwietniu 2016 Arshenic wydał EP-kę zatytułowaną „Erased”, która zawiera utwory prezentujące odświeżone brzmienie zespołu zahaczające o rock progresywny. Obydwie płyty zespołu dostępne są obecnie w sprzedaży.

W lutym 2017 Arshenic opublikował singel "Monster" zapowiadający drugą długogrającą płytę grupy. W ramach działalności wspierającej pomoc zwierzętom zespół nagrał teledysk do utworu w OTOZ ANIMALS schronisku CIAPKOWO w Gdyni.

Utwór „Monster” oraz płyta „Erased” dostępne są w popularnych serwisach streamingowych takich jak Spotify oraz iTunes.