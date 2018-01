Marta Dryll po ciemnej stronie życia

Album „A Few Stories About Loneliness” będzie się składał z jedenastu utworów po angielsku. Płyta będzie utrzymana w kilku gatunkach muzycznych, jednak wszystkie utwory będą ze sobą spójne i stworzą harmonijną całość, okraszoną dużą ilością dźwięków fortepianu i potężnych chórów. Na płycie przeważać będzie nostalgia, ale ballady będą równoważyć się z elektroniką i szybszymi rytmami.

W zapowiadającym płytę utworze „Dark Side of Life” wystąpił znakomity gitarzysta Michał Pakulski. W kompozycji „Never Forget You” gościnnie pojawiły się: Marzena Ugorna, a także chórzystki: Ewa Ekwa, Beata Orbik, Lena Sokalska. Premiera płyty jest przewidziana na lato tego roku.

Teledysk "Dark Side of Life": https://youtu.be/JX5G-qd4I9Q

Marta Dryll urodziła się i wychowała na warszawskiej Pradze. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu. Muzyka towarzyszyła jej od najmłodszych lat, ale naukę wokalu rozpoczęła dopiero w 2008 roku w Szkole Musicalowej przy Teatrze Studio Buffo u Marioli Napieralskiej.

W 2011 roku brała udział w pierwszej edycji Bitwy na Głosy (drużyna Nataszy Urbańskiej). Marta jest także ćwierćfinalistką IV edycji The Voice of Poland w grupie Marii Sadowskiej. W 2014 roku Maria Sadowska zaprosiła Martę do stałej współpracy, w ramach której w trakcie koncertów oprócz chórków, młoda wokalistka prezentuje swój materiał.

W 2017 roku Marta wygrała konkurs Skoda Auto Muzyka ( w jury: Katarzyna Nosowska, Baron i Tomson, Dawid Podsiadło, Maria Sadowska), a w związku z wygraną jej piosenka „Never Forget You” znalazła się na składance Skoda Auto Muzyka, wydanej przez Kayax.

W 2014 roku rozpoczęła współpracę z producentem muzycznym Michałem Szpotakowskim. Marta sama komponuje muzykę i pisze teksty, ale na płycie znajdzie się również kilka kompozycji Producenta.

Muzycy, którzy współpracują z Martą współpracują z: Kayah, Marylą Rodowicz, Brodką, Marią Sadowską, Sorry Boys, Natalią Nykiel, Zakopower.