GoldeN Life przedstawia nowe "lyric video"

Muzycy Golden Life tak opisują kompozycję „Kochaj siebie”: „Piosenka o samoakceptacji czyli o czymś o co coraz trudniej. Spędzając czas przed monitorem komputera narażeni jesteśmy na ciągły atak, czyli modny "hate" i zaczynamy wątpić....w siebie! Ludzie krytykują się za to jaka jest ich natura, nie potrafią zastanowić się nad tym, że całe ich piękno tkwi w tym, że są jacy są. Po co? Pewnych rzeczy nie zmienimy, a łatwiej będzie poznać i pokochać samego siebie takim jakim się jest. I w końcu wybaczyć sobie różne słabości i niedociągnięcia”.

Płyta „7” według Golden Life: „”7” - to album szczególny pod wieloma względami. Starożytni przypisywali tej magicznej cyfrze porządek świata, dojrzałość i pewnego rodzaju, kompletność, harmonię. Taki mamy wrażenie jest nasz album. Pełen przemyśleń, w sposób dojrzały i wynikający z akceptacji życia takim jakie ono jest.”

"Kochaj siebie": https://youtu.be/UwlhY-Et-zA