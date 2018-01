God's Own Medicine zapowiada nową płytę

"AFAR" ma przenieść słuchacza do klimatycznego i nieco mrocznego grania przełomu lat 80/90-tych, kiedy w

muzyce królowały kapitalne melodie, nostalgia i wyjątkowość. Gdzie muzyka nie była dodatkiem, ale soundtrackiem do życia".

"Hollow": https://www.youtube.com/watch?v=sH5gQLP2j0Q&feature=youtu.be

God's Own Medicine to jednoosobowy, rzeszowski projekt, za którego dźwięki odpowiada Andrzej Turaj (śpiew, teksty, instrumenty, produkcja) znany także z Hidden By Ivy. Projekt oczarował przed osiemnastu laty fanów synth-pop'u debiutancką płytą "Retro", wydaną dla legendarnej, niemieckiej wytwórni Hypnobeat. Kolejne wydawnictwa potwierdziły łatwość poruszania się projektu w ramach szeroko rozumianego nurtu dark wave, choć miejsce syntezatorów zajęły gitary, a taneczne loopy ustąpiły miejsca motorycznej perkusji. Wydany w 2014 roku album "Drachma" zwrócił uwagę fanów post punk'a czy indie rock'a, zawierał 10 utworów nawiązujących do najlepszej tradycji klasycznych zespołów tego nurtu z lat 80-tych i 90-tych.

God's Own Medicine powraca z najnowszym albumem zatytułowanym "AFAR". Na płycie (zmiksowanej w łódzkim SOYUZ STUDIO przez Kamila Łazikowskiego) projekt penetruje różne style muzyczne: od mrocznego, gitarowego rocka alternatywnego, poprzez klimatyczny dark wave, shoegaze, aż po brzmienia ambient i art rock. Andy wspierany jest na płycie przez zaprzyjaźnionych artystów, pojawiają się wokalne duety, saksofon i orientalne brzmienia baglamy.

"Tytuł płyty to z hebrajskiego proch i pył. Drobny, liczny i niepoliczalny, jak piasek na brzegu morza czy gwiazdy na niebie. Piosenki z tego albumu powstały z ulotnego prochu wspomnień, przeżyć. Zebrałem je, nadałem im kształt i opisałem swoim alfabetem. Muzycznie płyta jest wielowarstwowa, eklektyczna. Choć utrzymana w konwencji dark wave, flirtuje z innymi gatunkami. Warto dać jej chwilę czasu, wejść z nią w interakcję i poczuć rezonans.”

Wydawcą płyty jest wytwórnia Alchera Visions, premiera albumu 19 luty 2018.