SUOVA prezentują debiutancki album

SUOVA - kolektyw muzyczny założony przez Arcadiusa Mauritza w 2016 roku. Na początku miał być jednorazowym projektem, który ostatecznie przekształcił się w pełnoprawny zespół. Muzyka SUOVA to eklektyczna mieszanka popu, jazzu, nu-jazzu, ethno i soulu: od soczystej i masywnej progresji aż po nieoczywiste nawiązania etniczne, chóry "wiejskich bab", soulowo-funkowe rytmy i ciemne brzmienia trąbki - słowem: pełnia inspiracji.

"Kołysanka Dla Świerszczy": https://youtu.be/y87_KwNPptk

Za kompozycje w SUOVA odpowiada trio : Aradius Mauritz (instrumenty klawiszowe), Martyna Zając (wokal/teksty), Artur Pruziński (bas). SUOVA tworzą również : Rafał Dubicki (trąbka) i Paweł Nowak (perkusja).

Teksty Martyny Zając są inspirowane, jak sama mówi życiem. Rozmowami z ludźmi, obserwacjami, książkami. "Lubię dobre teksty tak samo jak lubię dobre książki i mądre rozmowy. Mój system pracy jest banalny. Podsłucham coś wartościowego. Wpadnie mi do głowy jakiś pomysł albo bazuję na czymś, co mnie samą trapi. I to zapisuje. A później na bazie niezliczonych notatek buduję historie." - Martyna Zając.

"Debiutancki krążek "Somewhere in the middle" to wypadkowa wszystkiego tego, co każdego z nas inspiruje - od muzyki filmowej aż po melodyjny soul. Praca nad tym materiałem była dla mnie szczególnie niesamowitą przygodą i jednocześnie wyzwaniem. Ponieważ w przeciwieństwie do Martyny czy Rafała nie jestem wykształconym muzykiem przyznaję, że wiele się od nich nauczyłem i uczę do dziś. Te 8 utworów, mimo, że każdy z członków coś do nich od siebie dodał, traktuję bardzo osobiście - niczym własne dziecko." - Arcadius Mauritz.