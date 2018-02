Beyond The Event Horizon zapowiada trasę koncertową

Poznański zespół BEYOND THE EVENT HORIZON, wykonujący instrumentalną muzykę rockową, wyruszy w wiosenną trasę koncertową, podczas której odwiedzi 8 miast w Polsce. Trasa promować będzie nadchodzące, drugie już w dorobku grupy wydawnictwo, które ujrzy światło dzienne 16 marca 2018 roku. Podczas koncertów zespół wykonywać będzie w całości materiał z nowej EP-ki „FAR” oraz zaprezentuje swój stały repertuar z debiutanckiej, wydanej w 2014 roku płyty „Event Horizon”. W czasie koncertów na scenie obok BEYOND THE EVENT HORIZON pojawią się zaproszeni goście: Abstrakt, Octopussy, Moanaa, Defying, Syrbski Jeb i wiele innych.

23.03. Bydgoszcz, Tortuga (+Defying, Syrbski Jeb)

24.03. Olsztyn, Mech (+Defying, Syrbski Jeb)

25.03. Warszawa, Pogłos (+Defying, Syrbski Jeb)

05.04. Szczecin, Kolumba 4 (+ Moanaa)

06.04. Koszalin, Kawałek Podłogi (+Moanaa)

07.04. Poznań, U Bazyla - 4 Pory Rocka

11.05. tba

12.05. Berlin, tba

18.05. Katowice, Faust

19.05. Kraków, Apoteka