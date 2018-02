Believe zaprasza na trasę koncertową

Oto dokładny rozkład jazdy tournee:

23 luty - KONIN - Dom Kultury OSKARD - godz. 19

24 luty - ŁÓDŻ - Manufaktura Manu Cafe - godz. 20

16 marca - KAMIENNA GÓRA - Liceum Ogólnokształcące, ul. Skłodowskiej 12 - godz. 19

17 marca - WROCŁAW - D.K Luksus (support Tangram) - godz. 19

23 marca - RZESZÓW - Radio Rzeszów - godz.19

24 marca - KRAKÓW - Klub Zaścianek (support ProgAge) - godz.20

13 kwietnia - PIEKARY ŚLĄSKIE - Andaluzja (support ProgAge) - godz. 19

14 kwietnia - SZCZAWNICA-JAWORKI - Muzyczna Owczarnia - godz. 20

15 kwietnia - BIELSKO-BIAŁA - RudeBoy - godzina 19

20 kwietnia - WARSZAWA - Hybrydy - godz. 19

27 kwietnia - MSZANA DOLNA - Stara Winiarnia Folwark - godz. 19

28 kwietnia - PRZEMYŚL - Prog Day - godz. 19

Album "VII Widows" ukazał się pod koniec października 2017 roku i zebrał entuzjastyczne opinie wśród dziennikarzy muzycznych oraz fanów. Jest to tzw. "concept album" opowiadający historie siedmiu wdów żegnających swoich bliskich. Jest to pierwszy tego rodzaju album w bogatej dyskografii Believe.

"VII": https://youtu.be/77CSBkbgkjQ