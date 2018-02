Łódzkie Naked Root prezentuje nowy teledysk

Naked Root nie spoczęło na laurach i ciężko pracuje nad materiałem na drugą płytę, gra koncerty i...wypuszcza w świat nowy teledysk do premierowego numeru "Fair Weather Friends". Piosenka została nagrana już z nowym bębniarzem Grzegorzem Szelewą. Numer w warstwie tekstowej mówi o fałszywych "maskowych" relacjach między ludzkich, o nieszczerości i interesowności. A w warstwie muzycznej jest moc, sami oceńcie i posłuchajcie.

"Fair Weather Friends": https://youtu.be/cFJv4rKnUuo

Naked Root to zespół działający na łódzkiej scenie muzycznej od początku 2011 roku. Stylistykę grupy można określić jako szeroko pojęty hard rock z progresywnymi inklinacjami. Każdy z muzyków słucha różnej muzyki i nie jest to tylko rock, choć większość wychowywała się na muzyce Rush, The Police, Marillion, Yes oraz hard and heavy. Te dość odległe od siebie fascynacje muzyczne udało się pogodzić i znaleźć wspólny cel: granie muzyki mocnej i energetycznej, ale jednocześnie melodyjnej. W 2016 roku ukazał się debiutancki album, który zebrała pochlebne opinie w polskich mediach.